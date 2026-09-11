Sora, il CAI protagonista della Notte Bianca dello Sport: appuntamento con l’arrampicata in Piazza Indipendenza

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Sora sarà tra i protagonisti della IX edizione della Notte Bianca dello Sport, in programma sabato 12 settembre 2026. Per l’occasione, in Piazza Indipendenza, sarà possibile avvicinarsi all’arrampicata sportiva su parete mobile, una delle discipline che il CAI Sora promuove da anni attraverso attività formative rivolte anche ai più giovani.

La partecipazione alla manifestazione rappresenta anche l’occasione per presentare le nuove attività della sezione e, in particolare, la terza edizione di “Muoversi in Verticale – Under 17”, il percorso formativo dedicato all’arrampicata sportiva per la stagione 2026/2027.

“Muoversi in Verticale”, al via la nuova stagione

Il progetto, realizzato dal CAI Sezione di Sora con la collaborazione dell’Associazione Italiana Maestri di Arrampicata Sportiva (IAMAS), è rivolto a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, con gruppi organizzati per fasce d’età e un massimo di 10 partecipanti.

Le attività si svolgeranno ogni mercoledì presso la struttura artificiale indoor di arrampicata “Tito Tronconi” del CAI Sora, in via Valfrancesca 7.

Due le fasce previste:

8-11 anni: dalle 15 alle 17

dalle 15 alle 17 12-17 anni: dalle 17.30 alle 19.30

Il percorso punta non soltanto all’apprendimento delle tecniche dell’arrampicata, ma anche allo sviluppo della consapevolezza del corpo e del movimento, della respirazione e degli aspetti cognitivi, con particolare attenzione alla pratica in sicurezza e alla progressiva autonomia dell’allievo.

La stagione prevede inoltre una giornata di recupero e una giornata outdoor, quest’ultima programmata nel giugno 2027 e offerte dalla sezione CAI Sora.

Il percorso è strutturato da ottobre 2026 a maggio 2027, con lezioni settimanali. Il costo standard indicato dal CAI è di 80 euro mensili, mentre per i fratelli è previsto un pacchetto famiglia da 60 euro mensili. Per partecipare sono richiesti il tesseramento CAI e un certificato medico sportivo non agonistico.

L’iniziativa conferma così l’impegno del CAI Sora nella promozione dell’arrampicata sportiva tra i più giovani, attraverso un’attività che unisce sport, formazione, consapevolezza e sicurezza.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Emanuele al 333 800 8571 oppure scrivere a palestratronconi@caisora.it. Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del Club Alpino Italiano – Sezione di Sora: CAI Sora – Muoversi in Verticale 2027.