Cassino, raid vandalico all’Itis Majorana: sei minorenni sorpresi nella scuola

Finestre distrutte, un muro abbattuto e Smart Tv danneggiate. Danni stimati in oltre 15mila euro. I Carabinieri hanno sorpreso alcuni dei ragazzi ancora all’interno dell’istituto.

Un raid vandalico nel cuore della notte ha provocato danni ingenti all’Itis “Ettore Majorana” di Cassino, nella sede del biennio. Sei minorenni, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati coinvolti nell’incursione, durante la quale sarebbero stati danneggiati ambienti e strutture della scuola. La prima stima dei danni supera i 15mila euro.

Il blitz è avvenuto nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre, poco dopo l’una. I ragazzi, studenti anche di altri istituti superiori della città, si sarebbero introdotti nella scuola iniziando a danneggiare gli ambienti.

Il bilancio comprende un muro abbattuto, tre finestre in alluminio distrutte e alcune Smart Tv danneggiate. Secondo quanto riferito, l’incursione sarebbe stata accompagnata anche da canti, balli e dallo sventolio di alcune bandiere, trasformando il raid in una sorta di festa improvvisata all’interno dell’istituto.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dai rumori provenienti dalla scuola. L’intervento dei Carabinieri ha consentito ai militari di sorprendere alcuni dei ragazzi ancora all’interno dell’edificio, in flagranza.

Nel tentativo di non essere riconosciuti dalle telecamere di videosorveglianza, alcuni avrebbero cercato di coprirsi il volto con le magliette. L’accorgimento, tuttavia, non avrebbe impedito l’identificazione dei giovani coinvolti.

L’episodio ha suscitato forte amarezza all’interno dell’istituto. La dirigenza scolastica ha fatto sapere di non essere intenzionata a fare sconti di fronte a un episodio ritenuto grave, sia per l’entità dei danni sia per il fatto che a compierlo sarebbero stati proprio studenti, seppure minorenni.

Ora saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine e le procedure previste nei confronti dei minori a chiarire nel dettaglio le responsabilità dei sei ragazzi. Resta intanto il conto dei danni, particolarmente pesante per una scuola che, alla vigilia della ripresa delle attività, si trova a dover fare i conti con le conseguenze di una notte di vandalismo.

Le responsabilità dei giovani dovranno essere accertate nelle sedi competenti.