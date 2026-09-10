Sora, si spegne a 27 anni Giuseppe Di Passa Acciaioli: commozione in città

Il giovane è morto nell’ospedale di Sora. Domani i funerali nella basilica di San Domenico.

Una notizia che ha lasciato Sora nel dolore. È morto a soli 27 anni Giuseppe Di Passa Acciaioli, giovane molto conosciuto in città, deceduto nel primo pomeriggio di ieri 9 settembre, nell’ospedale di Sora.

Giuseppe, che viveva con la famiglia in località Pozzo Pantano, sarebbe stato ricoverato da un paio di giorni dopo un malore. Le circostanze della morte e le cause del decesso, al momento, non sono state rese note ufficialmente.

La notizia della scomparsa del 27enne si è rapidamente diffusa a Sora, suscitando profonda commozione tra quanti conoscevano Giuseppe e la sua famiglia. Una morte improvvisa, arrivata a un’età giovanissima, che ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e quanti in queste ore stanno esprimendo la propria vicinanza ai suoi cari.

A rendere ancora più pesante il dolore sono i numerosi messaggi che stanno accompagnando queste ore. Parole di affetto e cordoglio rivolte alla mamma, alla nonna, agli zii, ai cugini e a tutta la famiglia, chiamata ad affrontare una perdita tanto dolorosa.

Il volto di Giuseppe, la sua giovane età e una vita ancora davanti rendono ancora più difficile accettare una notizia che ha colpito profondamente la comunità sorana. In queste ore il dolore resta affidato soprattutto al silenzio, alla vicinanza degli amici e all’abbraccio della comunità.

I funerali di Giuseppe Di Passa Acciaioli saranno celebrati oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 15, nella basilica di San Domenico Abate a Sora.

Alla mamma, alla nonna, agli zii, ai cugini e a tutti i familiari giungano le più sentite condoglianze della redazione di TG24.info.