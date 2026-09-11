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Pontecorvo, Rione San Rocco, il 19 settembre torna “Sant Rock ’n’ Roll”: musica, tradizione e il primo Contest Carlo D’Amata

Redazione
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In Via Concezione una serata dedicata alla comunità tra gastronomia, folklore, musica dal vivo e attività sportive per i bambini.

Il Rione San Rocco si prepara a tornare protagonista con una serata dedicata alla tradizione, alla musica e alla comunità. Sabato 19 settembre, nella cornice di Via Concezione, è in programma una nuova edizione della festa “Sant Rock ’n’ Roll”, organizzata dall’A.P.S. Rione San Rocco.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare l’identità storica del quartiere, mantenendo vivo un patrimonio fatto di tradizioni, ricordi e legami tra generazioni. Una festa pensata per coinvolgere non soltanto i residenti, ma anche cittadini e visitatori, attraverso una serata all’insegna della convivialità e della condivisione.

A rendere particolare l’atmosfera sarà anche l’allestimento scenografico curato dagli storici mastri carristi Pasqualino e Marco Rosati, che trasformeranno Via Concezione attraverso un progetto capace di unire creatività e tradizione.

La musica accompagnerà l’intera serata, partendo dai canti e dai suoni popolari degli organettisti per arrivare alla musica dal vivo con Antonio Aceti, Giuseppe Di Veglia e i GoGo Gozzilla. A seguire sarà DJ CRESH a portare avanti la festa fino a tarda notte.

Grande spazio anche alla gastronomia, con alcuni dei sapori più rappresentativi della tradizione locale. Saranno disponibili sagnette e fagioli, pizze fritte semplici o farcite con mortadella, salsicce e peperoni. Per chi preferisce, sarà possibile scegliere il Menù All-Inclusive al costo di 15 euro oppure acquistare singolarmente le specialità negli stand.

Questa edizione avrà inoltre un significato particolare con la prima edizione del “Contest Carlo D’Amata”, iniziativa dedicata alla memoria del compianto Carlo D’Amata.

Protagonisti saranno i bambini delle scuole primarie, che nel corso del pomeriggio parteciperanno a competizioni sportive e attività ludiche. Un momento pensato per favorire socializzazione e condivisione e per mantenere vivo il ricordo di Carlo attraverso la partecipazione dei più giovani.

La manifestazione mette così insieme memoria, tradizione e futuro, con il quartiere che si ritrova attraverso la musica, il cibo, lo sport e soprattutto la voglia di stare insieme.

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