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A1, chiusa per una notte l’entrata della stazione di Frosinone verso Napoli

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Stop al traffico in entrata dalle 22 di lunedì 14 alle 6 di martedì 15 settembre per lavori di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

FROSINONE – Chiusura notturna sulla A1 Milano-Napoli. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22 di lunedì 14 settembre alle 6 di martedì 15 settembre sarà chiusa la stazione di Frosinone in entrata verso Napoli.

Per chi deve immettersi in autostrada durante l’orario di chiusura, l’alternativa indicata è la stazione di Ceprano.

L’intervento rientra nel più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture della rete autostradale, finalizzato al mantenimento degli standard di sicurezza, efficienza e qualità del servizio.

Gli aggiornamenti sulla viabilità e sugli eventuali percorsi alternativi sono disponibili attraverso i canali informativi di Autostrade per l’Italia, tra cui l’app ufficiale, il sito autostradale, i pannelli a messaggio variabile e il network TV Infomoving nelle aree di servizio.

Per informazioni sulla viabilità è inoltre attivo 24 ore su 24 il call center 803.111.

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