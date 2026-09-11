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CISL Lazio, Consiglio Generale: “Regione motore di crescita, ora consolidare sviluppo e ocuupazione”

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ALESSANDRA ROMANO ELETTA SEGRETARIO REGIONALE DELLA CISL LAZIO.

Un Lazio che continua a mostrare solidità economica e produttiva, con una crescita superiore alla media nazionale, ma chiamato ora a consolidare i risultati raggiunti e ad affrontare le criticità ancora aperte, a partire dall’automotive. È il quadro tracciato dal segretario generale della CISL Lazio, Enrico Coppotelli, nella relazione al Consiglio Generale dell’organizzazione.

Il terziario e i servizi, con un ruolo particolarmente significativo del turismo, registrano un incremento del 2,6% rispetto al 2025. Farmaceutico, aerospazio, difesa, digitale, agroalimentare ed export crescono complessivamente del 9,7%, a fronte di una media nazionale del 3,3%.

Secondo le stime del Centro Studi Svimez, il Pil del Lazio è atteso crescere tra lo 0,6% e l’1,2%, contro una crescita nazionale compresa tra lo 0,5% e lo 0,7%. Un andamento sostenuto anche dalla lunga scia del Giubileo e dagli investimenti del PNRR, che si accompagna a una ripresa dell’occupazione: il tasso di disoccupazione regionale si attesta al 5,5%, mentre quello di occupazione sale al 64,2%.

Nel corso del Consiglio Generale è stata inoltre eletta Alessandra Romano segretario regionale della CISL Lazio, completando così la squadra guidata da Enrico Coppotelli.

Romano, da oltre 25 anni nella CISL, ha maturato una lunga esperienza sindacale, iniziata nella CISL Scuola e proseguita nella CISL di Frosinone, dove ha ricoperto per diversi anni l’incarico di segretario generale aggiunto. Da oltre un anno è inoltre responsabile del Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere della CISL Lazio, occupandosi anche di ulteriori materie politico-sindacali su delega della segreteria regionale.

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