Cuori in viaggio, da Vico nel Lazio a Michałowice: l’Europa dei giovani

I ragazzi sono tornati dalla Polonia: «Un’esperienza che porteremo per sempre nel cuore». Nel 2027 il gemellaggio tra le due comunità compirà 25 anni.

Sono tornati a Vico nel Lazio con nuove amicizie, ricordi e tante storie da raccontare. Nei giorni scorsi un gruppo di giovani del paese ha raggiunto Michałowice, in Polonia, nell’ambito dello storico gemellaggio che unisce le due comunità.

Un viaggio che, al di là delle fotografie e dei luoghi visitati, ha rappresentato soprattutto un’occasione di incontro. I ragazzi hanno trascorso alcuni giorni a contatto con coetanei polacchi e con le loro famiglie, entrando in una realtà diversa per lingua, abitudini e tradizioni, ma scoprendo allo stesso tempo quanto siano numerosi gli elementi che possono unire due comunità lontane.

Per l’Amministrazione Comunale di Vico nel Lazio è proprio questo il significato più importante dello scambio: permettere alle nuove generazioni di uscire dai propri confini, confrontarsi con altre culture e vivere concretamente l’idea di Europa.

Un’esperienza resa possibile anche dalla fiducia delle famiglie italiane, che hanno scelto di accompagnare i propri figli in questo percorso.

«A loro va un ringraziamento particolare – sottolinea l’Amministrazione – perché affidare un figlio per alcuni giorni lontano da casa, in un Paese straniero e ospitato da una famiglia che ancora non si conosce, significa compiere un atto di fiducia importante».

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle famiglie di Michałowice, che hanno accolto i ragazzi italiani nelle proprie case. È stato proprio questo contatto diretto a trasformare lo scambio in un’esperienza personale, fatta di quotidianità, condivisione e nuove relazioni.

A seguire i giovani durante il viaggio e la permanenza in Polonia sono state Dana Podlasiewicz e Giuditta Puspi, alle quali l’Amministrazione ha rivolto un ringraziamento per l’attenzione e la responsabilità con cui hanno accompagnato il gruppo.

Dietro lo scambio c’è anche un percorso avviato da tempo. Fin dalla prima visita in Polonia, l’Amministrazione Comunale ha lavorato per rilanciare il gemellaggio e coinvolgere progressivamente le nuove generazioni.

«Siamo partiti dai nostri centri anziani, i nostri “nonni”, abbiamo coinvolto le famiglie e poi i ragazzi – spiega l’Amministrazione – perché volevamo che questo progetto fosse costruito insieme e soprattutto che fosse pensato per loro».

Un percorso che guarda già al prossimo appuntamento. Nel 2027, infatti, Vico nel Lazio e Michałowice celebreranno i 25 anni del loro gemellaggio: un traguardo che racchiude un quarto di secolo di incontri, visite, relazioni e amicizie costruite oltre i confini nazionali.

Il 25° anniversario sarà quindi anche un’occasione per guardare al futuro e capire come rendere ancora più forte il legame tra le due comunità, partendo proprio dai giovani.

«Questi scambi sono il modo più concreto per costruire l’Europa – è il messaggio dell’Amministrazione Comunale –. I ragazzi imparano a conoscersi, a rispettarsi, a confrontarsi e a comprendere che essere cittadini italiani significa anche essere cittadini europei».

Non soltanto una visita istituzionale e nemmeno un semplice viaggio. Vivere per alcuni giorni in una famiglia straniera, condividere momenti della quotidianità, confrontarsi con una lingua diversa e conoscere tradizioni e abitudini nuove significa sperimentare l’Europa nella sua dimensione più concreta.

I ragazzi sono così tornati a Vico nel Lazio con qualcosa che va oltre il ricordo del viaggio: nuove relazioni e nuovi amici dall’altra parte del continente.

Ora l’attenzione si sposta sul 2027 e sul 25° anniversario del gemellaggio. Un traguardo importante, ma anche l’inizio di una nuova fase, con l’obiettivo di consegnare alle generazioni più giovani una storia di amicizia costruita in 25 anni e da continuare a vivere nel futuro.