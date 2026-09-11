Roma, controlli dei Baschi Verdi tra periferie e litorale: quattro denunciati e sequestrate droga e un coltello

Operazione della Guardia di Finanza nelle aree più sensibili della Capitale e sul litorale di Ostia. Sequestrate dosi di cocaina e crack e un coltello di oltre 20 centimetri

Controlli nelle periferie della Capitale e sul litorale romano per contrastare fenomeni di illegalità, microspaccio e degrado urbano. È il bilancio dell’attività condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, con particolare impiego dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Roma.

Nel corso dei diversi interventi sono state denunciate a piede libero quattro persone e sono state sequestrate sostanze stupefacenti e un’arma bianca.

I primi controlli sono scattati nel quartiere Quarticciolo. In viale Palmiro Togliatti, i militari hanno fermato un uomo che avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente sei dosi di cocaina e una dose di crack. Durante le verifiche, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, il soggetto avrebbe opposto resistenza e aggredito i militari.

L’uomo è stato bloccato e denunciato alla Procura della Repubblica di Roma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre lungo viale Palmiro Togliatti, poco più tardi, un altro controllo ha portato al ritrovamento di un coltello della lunghezza superiore ai 20 centimetri. Il soggetto che lo aveva con sé, secondo i militari, non avrebbe fornito un giustificato motivo per il possesso dell’arma bianca. Il coltello è stato sequestrato e l’uomo denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Un ulteriore intervento è stato effettuato durante un servizio notturno nel quartiere di Tor Sapienza. I Baschi Verdi, impegnati nei controlli tra i lotti di edilizia popolare, hanno individuato e recuperato 13 dosi di crack abbandonate al suolo. La sostanza è stata sottoposta a sequestro penale.

L’attività si è quindi spostata sul litorale di Ostia, dove i militari hanno effettuato un mirato posto di controllo stradale. Durante le verifiche è stata fermata un’autovettura condotta da una donna risultata sprovvista di patente di guida. La conducente avrebbe inoltre rivolto insulti e minacce ai Finanzieri.

La donna è stata denunciata per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti sono state inoltre applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

L’operazione rientra nel più ampio quadro dei servizi della Guardia di Finanza finalizzati al controllo economico del territorio e al contrasto dell’illegalità. L’attività di pattugliamento, spiegano le Fiamme Gialle, punta a rafforzare il presidio nelle aree urbane maggiormente esposte a fenomeni di degrado e microcriminalità e a prevenire situazioni di illegalità a tutela della collettività.