BPF apre un nuovo spazio nel cuore di Frosinone: in via Maria la nuova sede dedicata a servizi e consulenza

Inaugurata la struttura adiacente alla storica sede di piazzale De Matthaeis. Al suo interno gli uffici di MeglioBanca, cessione del quinto e consulenza finanziaria.

Un nuovo spazio nel cuore di Frosinone per ampliare i servizi e rafforzare il rapporto diretto con la clientela. Banca Popolare del Frusinate ha inaugurato la nuova sede di via Maria, adiacente alla storica sede di piazzale De Matthaeis.

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente Fabio Sbianchi, il direttore generale Domenico Astolfi, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della BPF. Presenti anche il vicario della Diocesi, don Angelo Conti, e padre Alberto Coratti, direttore della biblioteca dell’Abbazia di Casamari, che hanno benedetto i nuovi locali. All’inaugurazione ha preso parte anche il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli.

Un appuntamento che ha rappresentato un nuovo passaggio nel percorso di crescita della banca e l’occasione per presentare gli spazi e le attività che saranno ospitati nella struttura.

La nuova sede nasce infatti con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione di BPF attraverso ambienti dedicati ad alcuni dei settori che hanno assunto un ruolo sempre più importante nel rapporto con i clienti. Spazi pensati per favorire il confronto diretto e mettere a disposizione competenze specialistiche in ambito finanziario e assicurativo.

All’interno di via Maria troveranno innanzitutto spazio gli uffici di MeglioBanca, la banca online di BPF, che rappresenta la componente digitale dell’offerta dell’istituto. Un modello che punta a coniugare gli strumenti e le opportunità offerte dalla tecnologia con il rapporto e la vicinanza propri di una banca radicata sul territorio.

La struttura ospiterà inoltre gli uffici dedicati alla cessione del quinto e sarà un punto di riferimento per la consulenza finanziaria, con professionisti chiamati ad accompagnare i clienti nella valutazione delle diverse soluzioni in relazione alle esigenze personali, familiari e professionali.

Accanto ai servizi finanziari, nella nuova sede sarà possibile ricevere consulenza anche sui temi della protezione e della previdenza, comprese assicurazioni e polizze rivolte alla tutela delle persone, delle famiglie e del patrimonio.

È proprio il rapporto personale con il cliente uno degli elementi sui quali BPF continua a puntare. La crescente digitalizzazione del settore bancario ha modificato profondamente le modalità di accesso ai servizi, ma la possibilità di incontrare un professionista, approfondire le proprie necessità e ricevere una consulenza qualificata rimane centrale.

Nel corso dell’inaugurazione, il direttore generale Domenico Astolfi ha sottolineato il percorso di crescita intrapreso dalla banca, mentre il presidente Fabio Sbianchi ha richiamato il senso di appartenenza che caratterizza BPF e le persone che ne fanno parte. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha invece evidenziato il valore del contatto diretto con le persone e del legame con il territorio.

La nuova sede rappresenta così anche il punto di incontro tra due dimensioni che BPF intende sviluppare parallelamente: innovazione e prossimità. Da una parte i servizi digitali e l’esperienza di MeglioBanca, dall’altra la consulenza e il rapporto personale con professionisti in grado di accompagnare il cliente nelle scelte più articolate.

Una strategia che si inserisce nel legame storico tra Banca Popolare del Frusinate e Frosinone. La scelta di ampliare la presenza nel centro della città conferma infatti il ruolo che l’istituto continua a rivendicare all’interno del territorio, rivolgendosi a famiglie, imprese, professionisti e nuove generazioni.

L’apertura di via Maria non è quindi soltanto un ampliamento degli spazi. È un ulteriore investimento sulla capacità di offrire servizi diversificati e competenze specialistiche, mantenendo centrale la relazione con le persone.

Una crescita che guarda al futuro senza rinunciare alla prossimità: nuovi strumenti e nuove competenze, insieme a quel rapporto diretto con il territorio che rappresenta uno degli elementi distintivi di BPF.