EVENTIFROSINONE

Frosinone, dal 9 all’11 ottobre il Villaggio Coldiretti alla Villa Comunale

Redazione
4 MIn Lettura

Tre giorni dedicati all’agricoltura e alle eccellenze del territorio tra Campagna Amica, show cooking, fattoria didattica, degustazioni, street food, incontri e musica

FROSINONE – La Villa Comunale di Frosinone si prepara a diventare, dal 9 all’11 ottobre, la casa dell’agricoltura con il Villaggio Coldiretti, tre giornate organizzate dalla federazione provinciale e da Coldiretti Lazio per portare nel cuore della città imprese agricole, prodotti del territorio, tradizioni e nuove esperienze legate al mondo rurale.

Per l’intero fine settimana, la Villa Comunale e l’area di via Marco Tullio Cicerone ospiteranno un programma rivolto a cittadini, famiglie, studenti e visitatori. Protagoniste saranno le aziende del mercato di Campagna Amica, con la possibilità di incontrare direttamente gli agricoltori, conoscere le loro storie e acquistare prodotti del territorio, riscoprendo il valore della stagionalità e della filiera corta.

«Con il Villaggio Coldiretti vogliamo portare nel cuore di Frosinone l’agricoltura fatta di imprese, famiglie, territorio, qualità e lavoro quotidiano», dichiara il presidente di Coldiretti Frosinone, Vinicio Savone. «Saranno tre giorni aperti alla città, per far conoscere da vicino le nostre produzioni e le storie di chi le realizza, ma anche per creare occasioni di confronto sui temi che riguardano il presente e il futuro del nostro settore».

Particolare attenzione sarà dedicata ai più giovani e agli studenti, con un percorso di educazione alimentare e di conoscenza del mondo agricolo. La fattoria didattica e la fattoria degli animali, curate da Donne Coldiretti Lazio, permetteranno a bambini e ragazzi di avvicinarsi agli animali, all’origine degli alimenti e ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

Nel Villaggio sarà presente anche Coldiretti Giovani Impresa, con le esperienze delle nuove generazioni di agricoltori che hanno scelto di investire nel settore attraverso innovazione e nuove competenze.

Spazio anche alla cucina con gli show cooking dei cuochi contadini di Campagna Amica, che porteranno ai fornelli ricette e prodotti locali, raccontando il legame tra agricoltura, tradizione e gastronomia.

Il percorso dedicato al gusto comprenderà inoltre degustazioni, street food agricolo e prodotti delle aziende agricole, offrendo ai visitatori diverse occasioni per conoscere e assaporare le produzioni locali.

Non mancheranno i momenti di approfondimento. In programma anche convegni e incontri sui temi dell’agricoltura, dell’alimentazione, della salute, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio, con il coinvolgimento di istituzioni, imprese ed esperti.

«Portare nelle piazze le eccellenze dell’agricoltura significa raccontare una parte fondamentale della nostra identità: una storia fatta di terra, qualità, tradizione, cultura e capacità di innovare», sottolinea il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli.

Il primo cittadino evidenzia anche il valore delle produzioni locali per l’economia e la comunità, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni una maggiore consapevolezza sull’origine degli alimenti, sulla stagionalità e sulla filiera corta.

«Il Villaggio Coldiretti – aggiunge Mastrangeli – non sarà soltanto una grande vetrina dell’agroalimentare ciociaro, ma uno spazio di incontro, conoscenza e consapevolezza».

A completare il programma ci sarà anche l’intrattenimento musicale, pensato per accompagnare le serate e trasformare il Villaggio in un momento di partecipazione aperto all’intera città.

«La città è pronta ad accogliere Coldiretti, i produttori, le famiglie e tutti coloro che vorranno conoscere e vivere da vicino la straordinaria qualità della nostra terra», conclude Mastrangeli, ringraziando il presidente Vinicio Savone e il direttore Gerardo Dell’Orto per aver scelto Frosinone come sede della manifestazione.

author avatar
Redazione
See Full Bio
Frosinone – Flavia, una paleontologa per “Il trono di spade”
Frosinone – Manutenzione idrica, domani disagi nella parte alta della Città
Anagni – “Canticum in chartis mevaniae”: la bellezza del Cantico prende forma su carta medievale
Roccasecca – Il Covid non ferma i festeggiamenti per San Tommaso D’Aquino
Frosinone – PD, Regolamento primarie per la scelta del Sindaco, i dettagli
TAGGED:
Articolo precedente Cassino, controllo straordinario interforze: identificati oltre 130 persone e verificati 80 veicoli
Articolo successivo Cristian aveva 18 anni. E davanti a sé aveva tutta la strada
Nessun commento

Seguici

Ultime Notizie

Cassino, raid vandalico all’Itis Majorana: sei minorenni sorpresi nella scuola
CASSINO CRONACA
Sora, si spegne a 27 anni Giuseppe Di Passa Acciaioli: commozione in città
Necrologi SORA
Sora, minacce di morte a un imprenditore: due coniugi indagati, sequestrati 110mila euro
CRONACA SORA
Aggredito in strada, Fiuggi con il fiato sospeso: pensionato di 68 anni in ospedale, indagini in corso
CRONACA PROVINCIA FROSINONE