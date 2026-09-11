Frosinone, dal 9 all’11 ottobre il Villaggio Coldiretti alla Villa Comunale

Tre giorni dedicati all’agricoltura e alle eccellenze del territorio tra Campagna Amica, show cooking, fattoria didattica, degustazioni, street food, incontri e musica

FROSINONE – La Villa Comunale di Frosinone si prepara a diventare, dal 9 all’11 ottobre, la casa dell’agricoltura con il Villaggio Coldiretti, tre giornate organizzate dalla federazione provinciale e da Coldiretti Lazio per portare nel cuore della città imprese agricole, prodotti del territorio, tradizioni e nuove esperienze legate al mondo rurale.

Per l’intero fine settimana, la Villa Comunale e l’area di via Marco Tullio Cicerone ospiteranno un programma rivolto a cittadini, famiglie, studenti e visitatori. Protagoniste saranno le aziende del mercato di Campagna Amica, con la possibilità di incontrare direttamente gli agricoltori, conoscere le loro storie e acquistare prodotti del territorio, riscoprendo il valore della stagionalità e della filiera corta.

«Con il Villaggio Coldiretti vogliamo portare nel cuore di Frosinone l’agricoltura fatta di imprese, famiglie, territorio, qualità e lavoro quotidiano», dichiara il presidente di Coldiretti Frosinone, Vinicio Savone. «Saranno tre giorni aperti alla città, per far conoscere da vicino le nostre produzioni e le storie di chi le realizza, ma anche per creare occasioni di confronto sui temi che riguardano il presente e il futuro del nostro settore».

Particolare attenzione sarà dedicata ai più giovani e agli studenti, con un percorso di educazione alimentare e di conoscenza del mondo agricolo. La fattoria didattica e la fattoria degli animali, curate da Donne Coldiretti Lazio, permetteranno a bambini e ragazzi di avvicinarsi agli animali, all’origine degli alimenti e ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

Nel Villaggio sarà presente anche Coldiretti Giovani Impresa, con le esperienze delle nuove generazioni di agricoltori che hanno scelto di investire nel settore attraverso innovazione e nuove competenze.

Spazio anche alla cucina con gli show cooking dei cuochi contadini di Campagna Amica, che porteranno ai fornelli ricette e prodotti locali, raccontando il legame tra agricoltura, tradizione e gastronomia.

Il percorso dedicato al gusto comprenderà inoltre degustazioni, street food agricolo e prodotti delle aziende agricole, offrendo ai visitatori diverse occasioni per conoscere e assaporare le produzioni locali.

Non mancheranno i momenti di approfondimento. In programma anche convegni e incontri sui temi dell’agricoltura, dell’alimentazione, della salute, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio, con il coinvolgimento di istituzioni, imprese ed esperti.

«Portare nelle piazze le eccellenze dell’agricoltura significa raccontare una parte fondamentale della nostra identità: una storia fatta di terra, qualità, tradizione, cultura e capacità di innovare», sottolinea il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli.

Il primo cittadino evidenzia anche il valore delle produzioni locali per l’economia e la comunità, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni una maggiore consapevolezza sull’origine degli alimenti, sulla stagionalità e sulla filiera corta.

«Il Villaggio Coldiretti – aggiunge Mastrangeli – non sarà soltanto una grande vetrina dell’agroalimentare ciociaro, ma uno spazio di incontro, conoscenza e consapevolezza».

A completare il programma ci sarà anche l’intrattenimento musicale, pensato per accompagnare le serate e trasformare il Villaggio in un momento di partecipazione aperto all’intera città.

«La città è pronta ad accogliere Coldiretti, i produttori, le famiglie e tutti coloro che vorranno conoscere e vivere da vicino la straordinaria qualità della nostra terra», conclude Mastrangeli, ringraziando il presidente Vinicio Savone e il direttore Gerardo Dell’Orto per aver scelto Frosinone come sede della manifestazione.