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Cassino, controllo straordinario interforze: identificati oltre 130 persone e verificati 80 veicoli

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Polizia di Stato e Guardia di Finanza impegnate nel servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori e allo spaccio di droga

CASSINO – Controllo straordinario del territorio nel pomeriggio di ieri a Cassino, dove Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio interforze nelle principali aree della città.

L’operazione ha visto impegnati gli equipaggi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e un’unità cinofila proveniente da Nettuno.

I controlli sono stati finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, oltre che al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. L’attività si è concentrata nelle zone considerate maggiormente a rischio, con particolare attenzione al centro cittadino e alle principali vie di accesso e uscita da Cassino.

Nel corso del servizio sono stati istituiti 7 posti di controllo, durante i quali gli agenti hanno identificato oltre 130 persone e verificato la regolarità di quasi 80 veicoli.

L’attività di prevenzione proseguirà anche nelle prossime settimane, con ulteriori servizi straordinari e controlli sul territorio.

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