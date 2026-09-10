Pontecorvo, il comandante della Legione Carabinieri Lazio in visita alla Compagnia

Il Generale di Divisione Ugo Cantoni ha incontrato i militari e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri: focus su prevenzione, controllo del territorio e vicinanza ai cittadini.

Visita istituzionale questa mattina alla Compagnia Carabinieri di Pontecorvo per il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, tornato in città dopo la precedente visita dell’ottobre 2025.

Ad accogliere il Comandante della Legione sono stati il Comandante della Compagnia di Pontecorvo, i Comandanti delle Stazioni e dei Reparti dipendenti e una rappresentanza dei militari dell’Arma in servizio sul territorio. Presenti anche alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, a testimonianza del legame tra l’Arma e coloro che ne hanno fatto parte.

Nel corso dell’incontro, il Generale Cantoni ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri della Compagnia a tutela della cittadinanza, ribadendo il ruolo dell’Arma quale presidio di legalità, sicurezza e vicinanza alle comunità locali.

Al centro della visita anche il valore della presenza capillare delle Stazioni e dei Reparti sul territorio. Una rete che rappresenta un punto di riferimento soprattutto nelle realtà più piccole e che richiede professionalità, equilibrio, senso del dovere e capacità di ascolto, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Il Comandante della Legione ha inoltre richiamato l’importanza di una presenza concreta e visibile sul territorio, sottolineando la necessità di potenziare, per quanto possibile, i servizi esterni e i controlli preventivi.

Un’attività, è stato evidenziato, il cui risultato non può essere misurato soltanto dal numero di reati o criticità rilevate. Anche l’assenza di episodi delittuosi durante un servizio può rappresentare un risultato positivo quando è frutto di una presenza capace di prevenire e dissuadere comportamenti illeciti.

La prevenzione, dunque, resta una componente centrale dell’attività dell’Arma e richiede continuità, attenzione e una costante presenza sul territorio.

La visita si è conclusa in un clima di cordialità. Il Generale Cantoni ha rinnovato ai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo il proprio ringraziamento per la dedizione, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati quotidianamente nelle attività di controllo, prevenzione e presidio del territorio.