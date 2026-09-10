Cassino, albero cade all’Università: feriti due studenti, condizioni non critiche

Cassino. Questa mattina, presso la palazzina di Ingegneria sita in via Gaetano Di Biasio 43, un albero posto nell’area verde della palazzina, al confine stradale, è caduto coinvolgendo una nostra studentessa e un nostro studente. L’Ateneo desidera innanzitutto rassicurare le famiglie e l’intera comunità: dai primi riscontri medici, eseguiti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani coinvolti nell’incidente fortunatamente non risultano critiche.

Il Rettore Marco Dell’Isola si è recato immediatamente sul posto e, successivamente, in ospedale per stare accanto ai ragazzi e alle loro famiglie, tempestivamente informate.

L’Area Tecnica e il Settore Sicurezza dell’Ateneo, per quanto di rispettiva competenza, sono prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto per le verifiche del caso, supportando i soccorsi attivati in tempi rapidissimi grazie agli interventi dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e delle Forze dell’Ordine.

“Siamo scossi per l’accaduto. In questo momento, la nostra attenzione e la nostra assoluta priorità sono rivolte esclusivamente alla salute della nostra studentessa e del nostro studente. Saranno naturalmente svolti tutti gli approfondimenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto”, ha sottolineato il Rettore.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha contattato telefonicamente il Rettore Dell’Isola per sincerarsi personalmente delle condizioni della studentessa e dello studente, esprimendo vicinanza e offrendo piena disponibilità e supporto.

L’intera comunità accademica si stringe attorno agli studenti coinvolti, mentre la governance dell’Ateneo continua a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione clinica e la loro ripresa.