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Cassino, albero cade all’Università: feriti due studenti, condizioni non critiche

Redazione
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Cassino. Questa mattina, presso la palazzina di Ingegneria sita in via Gaetano Di Biasio 43, un albero posto nell’area verde della palazzina, al confine stradale, è caduto coinvolgendo una nostra studentessa e un nostro studente. L’Ateneo desidera innanzitutto rassicurare le famiglie e l’intera comunità: dai primi riscontri medici, eseguiti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Scolastica, le condizioni dei due giovani coinvolti nell’incidente fortunatamente non risultano critiche.

Il Rettore Marco Dell’Isola si è recato immediatamente sul posto e, successivamente, in ospedale per stare accanto ai ragazzi e alle loro famiglie, tempestivamente informate.

L’Area Tecnica e il Settore Sicurezza dell’Ateneo, per quanto di rispettiva competenza, sono prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto per le verifiche del caso, supportando i soccorsi attivati in tempi rapidissimi grazie agli interventi dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e delle Forze dell’Ordine.

“Siamo scossi per l’accaduto. In questo momento, la nostra attenzione e la nostra assoluta priorità sono rivolte esclusivamente alla salute della nostra studentessa e del nostro studente. Saranno naturalmente svolti tutti gli approfondimenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto”, ha sottolineato il Rettore.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha contattato telefonicamente il Rettore Dell’Isola per sincerarsi personalmente delle condizioni della studentessa e dello studente, esprimendo vicinanza e offrendo piena disponibilità e supporto.

L’intera comunità accademica si stringe attorno agli studenti coinvolti, mentre la governance dell’Ateneo continua a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione clinica e la loro ripresa.

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