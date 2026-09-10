Ceccano, 1,4 milioni per la Casa della comunità: si attende l’atto della Regione

La Asl conferma la disponibilità delle risorse per la riconversione della Casa della salute. Lavori previsti in 12-18 mesi. A ottobre attese le inaugurazioni dell’Ospedale di comunità e della Rems.

Un milione e 400mila euro per la riconversione della Casa della salute di Ceccano in Casa della comunità hub, ma per rendere concretamente disponibili le risorse bisogna attendere l’atto di indirizzo della Regione Lazio. È quanto emerso dall’incontro tra i vertici della Asl di Frosinone e l’Amministrazione comunale.

Al confronto hanno partecipato il direttore generale della Asl, Arturo Cavaliere, la direttrice sanitaria Maria Giovanna Colella, il sindaco Andrea Querqui, la presidente del Consiglio comunale Emanuela Piroli, le consigliere Cristina Micheli e Gina Carlini e il consigliere Pino Malizia. Al centro della riunione il futuro del presidio sanitario cittadino e, in particolare, la riconversione dell’attuale Casa della salute.

La Regione Lazio aveva autorizzato lo scorso 4 agosto la riconversione in Casa della comunità hub, a seguito della richiesta presentata dalla Asl. Ora il passaggio necessario riguarda l’adozione dell’atto regionale che permetterà all’azienda sanitaria di disporre delle risorse finanziarie previste per l’intervento.

Una volta completato questo passaggio, la durata dei lavori è stimata tra 12 e 18 mesi. Nel frattempo, secondo quanto riferito dalla Asl, i servizi attualmente erogati nel presidio saranno mantenuti durante il percorso di riconversione. Confermato anche il riassorbimento del personale nella nuova Casa della comunità hub.

Sul fronte delle altre strutture sanitarie presenti nel complesso, sono invece attese per ottobre le inaugurazioni dell’Ospedale di comunità, realizzato nell’ex Ala Mosconi, e della Rems definitiva, al posto dell’ospedale incompiuto dagli anni Ottanta e demolito sette anni fa lungo viale Fabrateria Vetus. I lavori, secondo quanto comunicato durante l’incontro, sarebbero ormai in fase conclusiva, con apertura prevista entro la prima metà di ottobre.

Nel corso della riunione è stato inoltre annunciato l’impegno della Asl per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree esterne del presidio sanitario.

L’Amministrazione comunale ha chiesto tempi rapidi per il provvedimento regionale necessario a sbloccare le risorse. «Continueremo a mantenere alta l’attenzione e a seguire passo dopo passo tutti gli atti necessari», ha dichiarato il sindaco Querqui, ribadendo la volontà di vigilare affinché agli impegni assunti seguano gli interventi concreti.