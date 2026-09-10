Anagni, controlli sulla A1: sequestrate sei mazze artigianali e cannabis. Denunciati due ultras del Lecce

La Polizia Stradale ha fermato due minivan nell’area di servizio La Macchia Ovest. Le mazze erano camuffate da aste per bandiere.

Controlli sulla rete autostradale e attenzione ai movimenti delle tifoserie organizzate. È quanto avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 8 settembre 2026 nell’area di servizio La Macchia Ovest, lungo l’autostrada A1, nel territorio di Anagni.

Intorno alle 14, una pattuglia della Polizia Stradale ha sottoposto a controllo un minivan con otto persone a bordo, fermo nell’area di servizio. Durante le verifiche, gli occupanti del mezzo, insieme ad altre otto persone presenti su un secondo minivan, si sono qualificati come appartenenti alla tifoseria ultras del Lecce, assumendo secondo quanto riferito dalla Polizia un atteggiamento finalizzato a eludere i controlli.

La situazione ha richiesto l’intervento degli agenti della Questura di Frosinone, arrivati sul posto per affiancare la Polizia Stradale e procedere agli ulteriori accertamenti sui soggetti e sui due veicoli.

Le verifiche hanno portato al sequestro di sei mazze artigianali, realizzate con tubi rigidi comunemente utilizzati nel settore termoidraulico. Gli oggetti, secondo quanto emerso, erano stati appositamente mascherati e camuffati da aste per bandiere.

Nel corso delle perquisizioni è stata inoltre trovata una modica quantità di cannabis, sottoposta a sequestro.

Gli accertamenti hanno consentito di ricondurre la proprietà e il possesso delle mazze a due componenti del gruppo ultras salentino, che sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il possesso di oggetti atti a offendere.

L’attività si inserisce nel quadro dei servizi di vigilanza e prevenzione predisposti lungo la rete autostradale, particolarmente importante in una provincia come quella di Frosinone, attraversata quotidianamente da numerosi flussi di tifoserie organizzate.

I controlli mirano a prevenire il possibile verificarsi di episodi di violenza tra gruppi contrapposti e a garantire ordine e sicurezza pubblica, intervenendo anche prima che eventuali situazioni di tensione possano degenerare.