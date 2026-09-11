Pontecorvo, torna la Festa del Peperone DOP: due giorni tra degustazioni, musica e tradizioni

Sabato 19 e domenica 20 settembre Piazza Belvedere ospiterà la Festa del Peperone DOP di Pontecorvo, tra prodotti tipici, cucina, artigianato, musica e momenti di confronto sull’agricoltura e gli effetti del cambiamento climatico.

PONTECORVO – Due giorni dedicati a uno dei prodotti simbolo della tradizione agricola di Pontecorvo. Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la Festa del Peperone DOP, promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata dall’Associazione Fiera Agricola Basso Lazio in collaborazione con l’Associazione Produttori e il Consorzio di tutela e valorizzazione. L’iniziativa ha ottenuto da Arsial un contributo di 15mila euro.

La manifestazione si svolgerà in Piazza Belvedere, che sarà suddivisa in diverse aree. Ci saranno le postazioni dedicate al mercatino dell’artigianato e delle tipicità agroalimentari, gli spazi riservati ai produttori per la vendita diretta dei peperoni e i punti ristoro, dove saranno preparati al momento piatti della tradizione a base di Peperone DOP di Pontecorvo.

La festa è stata posticipata di alcune settimane per consentire alle coltivazioni di raggiungere una produzione sufficiente. «Abbiamo posticipato la festa di qualche settimana – spiega Enzo Molle, presidente dell’Associazione Fiera Agricola Basso Lazio – nella certezza che i primi raccolti non sarebbero stati sufficienti a garantire la materia prima necessaria per l’iniziativa».

A condizionare la stagione agricola sono state soprattutto le temperature elevate. La recente tregua climatica, secondo quanto riferito dagli organizzatori, ha favorito una nuova fioritura delle piantine, consentendo di disporre nei prossimi giorni di una produzione adeguata alle esigenze della manifestazione.

Proprio gli effetti del clima sull’agricoltura saranno uno dei temi di confronto durante l’evento. «L’agricoltura vive una fase di transizione. Le temperature elevate hanno messo a dura prova il settore», sottolinea Gaetano Spiridigliozzi, consigliere comunale delegato alle politiche agricole, evidenziando il ruolo delle aziende agricole nella salvaguardia delle piantagioni e dei redditi.

La Festa del Peperone DOP sarà quindi anche un’occasione per discutere del futuro della produzione agricola e della necessità di ripensare i modelli produttivi alla luce dei cambiamenti climatici, coinvolgendo istituzioni, imprenditori e associazioni.

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 18 di sabato 19 settembre. Alla cerimonia interverranno, tra gli altri, gli assessori regionali Giancarlo Righini e Pasquale Ciacciarelli, il consigliere regionale Daniele Maura e il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele.

«È per eccellenza la festa della nostra tradizione contadina – commenta il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo – e noi la viviamo con sentimenti di gratitudine per gli uomini e le donne che nei decenni si sono dedicati al lavoro dei campi».

Il Comune conferma inoltre l’intenzione di continuare a sostenere la promozione del Peperone DOP di Pontecorvo, puntando sulle possibilità di crescita della sua commercializzazione e sulla valorizzazione di una produzione strettamente legata alla storia agricola del territorio.