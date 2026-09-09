Aquino, il tennis torna in città: nasce una nuova ASD

Lo sport di Aquino si arricchisce di una nuova disciplina. Fa infatti il suo ufficiale ritorno in città il tennis, grazie all’iniziativa di due cittadini, Simone Dell’Orco e Aurelio De Marco, che hanno scelto di mettere a disposizione del territorio passione, idee e impegno.

Il progetto nasce in un momento di grande entusiasmo per il tennis italiano, trainato dai successi di Jannik Sinner e di un’intera generazione di talenti azzurri. Anche ad Aquino l’obiettivo è avvicinare i più giovani a uno sport sano, formativo e capace di trasmettere valori importanti.

Per dare concretezza all’iniziativa, Dell’Orco e De Marco hanno costituito una nuova Associazione Sportiva Dilettantistica. L’intento è offrire ai bambini la possibilità di praticare tennis direttamente nel proprio paese, senza dover necessariamente spostarsi altrove, creando un punto di riferimento per la formazione sportiva.

«L’obiettivo è semplice: permettere ai bambini di Aquino di praticare tennis direttamente nel proprio paese, senza dover necessariamente spostarsi altrove. Vogliamo creare un punto di riferimento dove i ragazzi possano essere seguiti da istruttori qualificati attraverso un percorso didattico studiato su misura per le diverse fasce d’età e per i differenti livelli di preparazione», hanno dichiarato i due promotori.

La nuova ASD punta su un approccio inclusivo, aperto anche a chi non ha mai impugnato una racchetta. Il percorso sarà pensato per accompagnare i ragazzi a partire dalle basi, con l’obiettivo di imparare divertendosi e crescere insieme.

«Non importa se non hanno mai preso una racchetta in mano, si parte da zero, si impara insieme e si cresce insieme. Il nostro scopo principale è che i ragazzi imparino divertendosi. Crediamo fortemente che lo sport debba essere vissuto e praticato sul nostro territorio, offrendo ai più piccoli occasioni reali di aggregazione», hanno aggiunto Dell’Orco e De Marco.

Per i promotori, il tennis rappresenta anche uno strumento educativo. La pratica sportiva contribuisce a sviluppare concentrazione e coordinazione, favorisce la socializzazione e rafforza la fiducia in sé stessi, trasmettendo valori come rispetto, impegno e correttezza.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al vicesindaco e delegato allo sport Giuseppe Evangelista, «che ha fortemente promosso e incentivato l’attività sportiva ad Aquino, mettendo a disposizione di tutte le associazioni le strutture comunali e in particolare il Palazzetto dello Sport».

Con la nascita della nuova ASD, Aquino si prepara dunque a riaprire le porte al tennis. Un’iniziativa che unisce la passione per lo sport all’attenzione per i giovani e alla volontà di valorizzare le opportunità offerte dal territorio.