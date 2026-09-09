Vico nel Lazio, torna la Festa della Madonna della Concordia: fede, tradizione e musica

Dal 10 al 14 settembre il borgo celebra uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Il ricavato sarà destinato al restauro del dipinto della Madonna della Concordia.

Si avvicina a Vico nel Lazio la Festa della Madonna della Concordia, una ricorrenza profondamente legata alla storia e alla tradizione della comunità. Dal 10 al 14 settembre il borgo ospiterà celebrazioni religiose, momenti di raccoglimento, gastronomia e musica, in un appuntamento che ogni anno riunisce cittadini e visitatori.

La festa religiosa prenderà il via giovedì 10 settembre con il triduo di preparazione, che accompagnerà la comunità verso le celebrazioni del fine settimana. Venerdì 11, dopo il Santo Rosario e la Santa Messa in memoria di tutti i defunti, si svolgerà la tradizionale fiaccolata all’interno del cimitero: un momento suggestivo dedicato al ricordo dei propri cari.

Il cuore della manifestazione sarà sabato 12 settembre, con la 41ª Sagra del Coniglio, uno degli appuntamenti più caratteristici della tradizione gastronomica e popolare di Vico nel Lazio. Dopo la Santa Messa delle 18.30, dalle 19.30 saranno aperti gli stand gastronomici. Alle 20.30 la serata proseguirà con la musica de L’Armonia della Musica, per un momento di convivialità e condivisione.

Domenica 13 settembre sarà invece il giorno centrale della festa religiosa. Alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa con l’esposizione della statua della Madonna della Concordia. Al termine, la statua sarà portata in processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Musicale di Vico nel Lazio.

La giornata continuerà con l’apertura degli stand gastronomici alle 13 e nuovamente alle 19.30. Alle 20.30 è prevista la serata musicale con Sabrina Fantasy, per una domenica sera all’insegna della festa e dell’intrattenimento.

La manifestazione si concluderà lunedì 14 settembre. Alle 18 sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle 18.30 dalla Santa Messa in memoria dei Confratelli e delle Consorelle defunti. Sarà l’ultimo momento di preghiera di un percorso che unisce devozione, memoria e appartenenza alla comunità.

Particolare significato assume anche la finalità del ricavato della festa, che sarà destinato al restauro del dipinto della Madonna della Concordia custodito all’interno della chiesa.

«La Festa della Madonna della Concordia è molto più di un appuntamento di festa: è un momento nel quale una comunità si ritrova e si riconosce nelle proprie radici. Il sabato e la domenica rappresentano il cuore della Festa della Madonna della Concordia. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi questi giorni di festa», sottolineano gli organizzatori.

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