Fondi, “Vivila” riparte dal Centro Storico: il 12 settembre il nuovo appuntamento

La rassegna promossa dall’associazione Il Quadrato Fondi – APS torna con quattro serate dedicate all’arte, alla musica e alla valorizzazione della città vecchia.

Dopo il successo delle prime quattro tappe, “Vivila” torna nel Centro Storico di Fondi. La rassegna promossa dall’associazione Il Quadrato Fondi – APS riprenderà sabato 12 settembre e proseguirà fino al weekend di Sant’Onorato, coinvolgendo oltre cento artisti tra vicoli, piazze, giardini, cortili, chiese e balconi della città.

Dal 22 al 30 agosto le prime passeggiate notturne hanno registrato una partecipazione importante, con il pubblico accompagnato alla scoperta di spazi spesso poco conosciuti. Cortili e giardini privati sono stati aperti per l’occasione, mentre residenti e commercianti hanno messo a disposizione i propri ambienti, trasformandoli in palcoscenici naturali e inusuali.

Poeti e musicisti, pittori e fotografi, danzatrici e cantanti hanno animato il percorso, insieme a performance dedicate al dialetto fondano, ai personaggi che hanno segnato la storia del territorio e ai momenti rimasti nella memoria della comunità. Non sono mancati temi legati all’inclusione e all’integrazione, attraverso spettacoli e guide d’eccezione.

L’obiettivo della rassegna è portare l’arte nel cuore della città vecchia, a partire dalla Giudea, utilizzandola come strumento di valorizzazione del Centro Storico e di contrasto all’isolamento sociale. Un progetto che continua a crescere anche grazie agli artisti provenienti da altre zone d’Italia, sempre più interessati a partecipare.

«Un risultato straordinario», sottolineano gli organizzatori, che spiegano come la seconda edizione stia coinvolgendo in modo crescente cittadini, associazioni, residenti e attività commerciali.

Il calendario di settembre prevede quattro nuovi appuntamenti: sabato 12 settembre “Fascino”, domenica 13 “Incanto”, sabato 19 “Splendore” e domenica 20 “Grazia”. La rassegna si concluderà a ottobre, in occasione della Festa di Sant’Onorato.

«Vogliamo che questa Rassegna diventi collante tra le stagioni e contribuisca ad offrire sempre maggiori opportunità di crescita e promozione del talento dei nostri concittadini, ma anche un arricchimento dell’offerta culturale e dell’interesse turistico che il territorio può esprimere ancora», spiegano dall’associazione.

Il ritrovo per le passeggiate è fissato alle 20.50 in Largo Elio Toaff. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a vivilafondi@gmail.com.