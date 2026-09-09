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Ferentino, fermata un’auto sospetta: sequestrate armi bianche e una pistola ad aria compressa

Redazione
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Controllo dei Carabinieri sulla Casilina: denunciato un ventenne. Proposta anche la misura del foglio di via per entrambi i giovani a bordo.

Un controllo sulla Via Casilina, a Ferentino, ha portato al sequestro di una pistola ad aria compressa, un coltello a serramanico e un mazzuolo con rivestimento in gomma. A bordo dell’auto fermata dai Carabinieri della Compagnia di Anagni vi erano due giovani, di 20 e 21 anni. Il conducente è stato denunciato in stato di libertà.

L’intervento è avvenuto intorno alle 19.30 del 5 settembre, durante un posto di controllo effettuato dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Anagni. L’auto, con i due ragazzi a bordo, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo alla perquisizione personale e del veicolo.

Nel corso del controllo, sotto i sedili posteriori dell’abitacolo, sono stati rinvenuti una pistola ad aria compressa con potenza inferiore a 7,5 Joule, priva del tappo rosso, una ricarica di gas CO2 e una confezione di munizioni metalliche calibro 4,5 mm. Sequestrati anche un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri e un mazzuolo con rivestimento in gomma.

Tutto il materiale è stato repertato e sottoposto a sequestro. Il ventenne alla guida è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria in relazione al possesso ingiustificato degli oggetti rinvenuti.

Durante gli accertamenti, i militari hanno inoltre rilevato che i caratteri alfanumerici della targa dell’auto erano stati ricalcati con un pennarello, senza alterarne la leggibilità originaria.

Alla luce degli elementi emersi, i Carabinieri hanno avanzato per entrambi i giovani la proposta di applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

L’attività rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dalla Compagnia di Anagni, con particolare attenzione alle principali arterie stradali della provincia di Frosinone.

Nota redazionale: il testo riporta un deferimento in stato di libertà e una proposta di misura di prevenzione. Non si tratta di una condanna e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.

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