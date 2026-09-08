Cimitero di Frosinone, consegnati 235 nuovi loculi: altri 290 in arrivo

L’intervento dell’Amministrazione comunale per ampliare la disponibilità di spazi e rispondere alle esigenze delle famiglie.

Sono stati consegnati dalle ditte appaltatrici i 235 nuovi loculi realizzati presso il Cimitero di Frosinone. L’intervento rientra nel programma promosso dall’Amministrazione comunale per la manutenzione, la riqualificazione e il potenziamento del patrimonio cimiteriale cittadino.

La consegna consente di mettere a disposizione nuovi spazi adeguati e decorosi, offrendo una risposta concreta alle esigenze manifestate dalle famiglie. Un servizio che riguarda da vicino la comunità e un luogo legato alla memoria, agli affetti e alla storia della città.

«La realizzazione dei nuovi loculi rappresenta una risposta concreta a un’esigenza particolarmente sentita dalla nostra comunità – sottolinea il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli –. Il cimitero è un luogo della memoria e degli affetti, che merita attenzione, cura e rispetto. Con questo intervento confermiamo l’impegno dell’Amministrazione nel garantire spazi decorosi e servizi adeguati alle necessità dei cittadini».

Sulla stessa linea il vicesindaco Antonio Scaccia, che evidenzia il valore dell’intervento nel percorso di riqualificazione e potenziamento del cimitero.

«Quello appena concluso è un intervento importante, nato dalla volontà di dare risposte alle esigenze della cittadinanza e di proseguire nel percorso di riqualificazione e potenziamento del Cimitero di Frosinone – aggiunge Scaccia –. La disponibilità di nuovi spazi rappresenta un servizio di grande rilevanza sociale e testimonia l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di un luogo che appartiene alla memoria e all’identità della comunità».

La consegna dei 235 loculi rappresenta dunque un ulteriore tassello di un programma più ampio, finalizzato a rendere il Cimitero di Frosinone sempre più decoroso, funzionale e rispondente alle necessità della città.

Il programma proseguirà già nei prossimi giorni con la consegna di ulteriori 290 loculi. Un altro intervento che consentirà di incrementare progressivamente la disponibilità di spazi e di proseguire il percorso intrapreso dall’Amministrazione per dare risposte concrete alle richieste dei cittadini.