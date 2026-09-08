Latina, folgorato mentre utilizzava una pompa: morto a 78 anni l’apicoltore Valerio Piovesan

Il pensionato è stato trovato senza vita nel garage della sua abitazione in strada Bassianese. Inutili i soccorsi. La Procura ha avviato gli accertamenti sulla tragedia.

Aveva 78 anni e da tempo era un volto conosciuto nel mondo dell’apicoltura pontina. Valerio Piovesan è morto in un incidente domestico avvenuto nel garage della sua abitazione, una villetta lungo strada Bassianese, a Latina. Nello stesso complesso si trovano anche il laboratorio per la lavorazione del miele e il punto vendita.

La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica mentre utilizzava una pompa idraulica a immersione. Un episodio che ha avuto conseguenze fatali.

A chiedere l’intervento dei soccorritori sono stati i familiari, poco dopo le 17. Avrebbero sentito le urla del pensionato e, una volta raggiunto il garage, lo avrebbero trovato privo di sensi. Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica, ma per l’uomo non è stato possibile fare nulla: il personale sanitario ha constatato il decesso.

La ricostruzione dell’accaduto è ora affidata ai carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per gli accertamenti. La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte e verificare eventuali responsabilità.

Piovesan era molto apprezzato per la sua attività di apicoltore, ma anche per il modo in cui si rapportava agli altri. Chi lo conosceva ne ricorda la grazia, la bontà e la gentilezza, qualità che lo avevano sempre accompagnato nel lavoro e nei rapporti personali.

La sua scomparsa ha suscitato dolore tra quanti gli erano vicini e tra le persone che lo conoscevano in città. Gli accertamenti dovranno ora chiarire ogni aspetto dell’incidente, mentre resta il cordoglio per la morte improvvisa di un uomo stimato nella comunità pontina.