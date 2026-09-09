Montecassino, la Vera Croce esposta al pubblico: tre giorni di celebrazioni nell’Abbazia

Dal 13 al 15 settembre, in occasione della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce e della Beata Vergine Maria Addolorata, sarà possibile vedere da vicino una delle reliquie più preziose custodite nel monastero.

Tre giorni di celebrazioni e di particolare significato spirituale attendono i visitatori dell’Abbazia di Montecassino. In occasione della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce e della celebrazione della Beata Vergine Maria Addolorata, dal 13 al 15 settembre sarà esposta al pubblico la preziosa reliquia della Vera Croce, custodita nell’Abbazia.

Si tratta di un frammento ligneo della Croce di Cristo, proveniente da Costantinopoli e conservato in un antico reliquiario d’argento finemente lavorato a forma di croce. Insieme alle spoglie di San Benedetto e Santa Scolastica, rappresenta uno dei tesori spirituali e storici più importanti della comunità benedettina di Montecassino.

Durante l’anno, la reliquia è custodita nella Cappella delle Reliquie, dedicata alla Santa Croce. In occasione della celebrazione della Beata Vergine Maria Addolorata, verrà invece esposta nella Cappella dell’Addolorata, una delle otto cappelle laterali della Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta.

La cappella, come il resto della Basilica, è caratterizzata da sontuosi rivestimenti in tarsie marmoree e marmi policromi, espressione della grande tradizione barocca napoletana, ripristinata nel secondo dopoguerra. Uno spazio che unisce valore artistico e devozione, offrendo ai visitatori un momento di particolare raccoglimento.

L’esposizione della Vera Croce si inserisce nel mese di eventi straordinari che si è aperto domenica 6 settembre con l’apertura della Sala capitolare e l’esposizione di rare edizioni della Regola di San Benedetto. Un percorso che permette di conoscere più da vicino il patrimonio spirituale, storico e artistico dell’Abbazia.

Dal 13 al 15 settembre, la reliquia sarà dunque esposta nella Cappella dell’Addolorata, offrendo ai fedeli e ai visitatori un’occasione di preghiera, contemplazione e approfondimento della storia benedettina.