Pigiama Run 2026, a Frosinone la corsa solidale per i bambini malati di tumore

Venerdì 18 settembre appuntamento al Parco Matusa con OPES Frosinone al fianco di LILT Frosinone. Ritrovo alle 18, partenza alle 19 per una camminata di 2 chilometri.

FROSINONE – Una corsa, o meglio una camminata, in pigiama per trasformare lo sport in un gesto concreto di solidarietà. È il senso della Pigiama Run 2026, l’iniziativa promossa dalla LILT e dedicata al sostegno dei bambini e dei ragazzi malati di tumore e delle loro famiglie. L’edizione di quest’anno coinvolgerà oltre 35 città italiane nella giornata di venerdì 18 settembre.

A Frosinone l’appuntamento è al Parco Matusa, dove il Comitato Provinciale OPES Frosinone parteciperà come partner locale di LILT Frosinone. Il ritrovo è fissato alle 18, mentre la partenza è prevista alle 19.

Il percorso, della lunghezza di circa 2 chilometri, partirà dal Parco Matusa, proseguirà verso via Aldo Moro e farà quindi ritorno al parco.

La particolarità della manifestazione è proprio nel dress code: i partecipanti sono invitati a indossare il proprio pigiama, trasformando un indumento legato alla quotidianità dei piccoli pazienti ricoverati in un simbolo di vicinanza e solidarietà. La Pigiama Run si inserisce inoltre nel mese del Gold Ribbon, dedicato a livello internazionale alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

L’iniziativa è aperta a persone di ogni età e unisce attività motoria, sensibilizzazione e raccolta fondi. A Frosinone sarà LILT a curare l’organizzazione della manifestazione, l’assistenza lungo il percorso e il momento conclusivo al Parco Matusa.

«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al presidente Elena Di Nicuolo e al vicepresidente Genesio Savona di LILT Frosinone per aver offerto ad OPES la possibilità di essere parte attiva in un evento dall’altissima valenza sociale e umana», sottolinea il Comitato Provinciale OPES Frosinone.

«Il Pigiama Run dimostra come lo sport e l’associazionismo possano diventare strumenti concreti di solidarietà e di promozione della salute pubblica».

Per partecipare è possibile effettuare l’iscrizione online attraverso il sito ufficiale della manifestazione. Iscrizioni e informazioni sulla Pigiama Run 2026