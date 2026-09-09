Frosinone, Bobček si presenta: «Questo club ha un grande futuro»

L’attaccante slovacco, arrivato da capocannoniere del campionato polacco, guarda avanti: «Cercherò di aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi della stagione».

Tomáš Bobček ha scelto il Frosinone per affrontare una nuova sfida. L’attaccante slovacco, arrivato in giallazzurro dopo essersi laureato capocannoniere del campionato polacco, si è presentato ai tifosi con entusiasmo e ambizione.

«Sono davvero molto felice di essere qui fin dal primo giorno. Penso che questo club abbia un grande futuro davanti a sé», ha dichiarato il nuovo attaccante del Frosinone.

Tomáš Bobček ha poi indicato con chiarezza il proprio obiettivo: «Cercherò di aiutarlo a raggiungere tutti gli obiettivi della stagione». Una dichiarazione che accompagna l’inizio di un’esperienza importante, con la volontà di mettersi a disposizione della squadra.

Il centravanti slovacco ha parlato anche del suo modo di vivere il calcio e del desiderio di continuare a migliorare: «Cerco di apprendere capacità da tutti gli attaccanti che vedo». Il confronto con compagni e avversari sarà dunque parte integrante del suo percorso in Italia.

«Questo è un campionato difficile, con tanti giocatori molto bravi e quindi ho scelto questo club per misurarmi con alcune delle migliori squadre d’Europa», ha aggiunto Tomáš Bobček.

Dopo essersi messo in evidenza in Polonia, l’attaccante è pronto a misurarsi con un contesto diverso e con nuove responsabilità. Le sue prime parole raccontano un giocatore consapevole della difficoltà della sfida, ma anche deciso a viverla con entusiasmo.

Per il Frosinone, l’arrivo di Tomáš Bobček rappresenta un innesto offensivo da seguire con attenzione. Ora toccherà al campo trasformare le ambizioni espresse nella sua presentazione in gol, prestazioni e contributo concreto alla stagione giallazzurra.