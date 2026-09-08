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Frosinone, Alvini: «Tanta roba quello che stiamo facendo. La nuova linea arbitrale mi piace»

Redazione
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FROSINONE – Il Frosinone supera il Venezia 3-2 e conquista la seconda vittoria consecutiva in Serie A. Una partita che sembrava in controllo sul 2-0, poi la rimonta degli ospiti e infine il gol di Kvernadze, che regala ai giallazzurri tre punti pesanti. Dopo tre giornate, la squadra di Massimiliano Alvini sale a 6 punti.

Raimondo, doppietta e quattro gol in campionato

Il Frosinone parte forte e trova il vantaggio con Antonio Raimondo, che firma anche il raddoppio. Per l’attaccante è la quarta rete in campionato, un bottino che lo porta tra i protagonisti di questo avvio di stagione.

Il Venezia però non molla e riesce a riportare la partita sul 2-2. La squadra di Alvini reagisce e trova nel finale il gol decisivo con Giorgi Kvernadze, che permette ai giallazzurri di completare una vittoria sofferta ma importante.

Alvini: «Questa squadra merita il sostegno del pubblico»

Al termine della gara, il tecnico del Frosinone ha sottolineato il valore del percorso intrapreso dalla squadra, invitando a non dare per scontati i risultati ottenuti.

«Il pubblico ci ha spinto tanto e questa squadra merita il suo sostegno. Oggi ho letto “obbligatorio vincere”, ma siamo in Serie A. È tanta roba quello che sta facendo il Frosinone, per organizzazione, per quello che mette in campo e per la disciplina che dimostra. È tanta roba, rendiamocene conto».

Parole che raccontano la soddisfazione dell’allenatore per una squadra capace di reagire anche dopo aver subito la rimonta del Venezia.

«La nuova linea arbitrale mi piace»

Alvini ha poi commentato la nuova linea arbitrale, che lascia maggiore spazio alle decisioni dell’arbitro e punta a ridurre le interruzioni per il VAR.

«A me questa linea piace di più, mentre mi piacciono meno le interruzioni al VAR. Questa è una linea da percorrere, dà una partita più snella e veloce e anche il pubblico così si diverte di più».

Il Frosinone si gode dunque una partenza positiva in campionato. Due vittorie consecutive e 6 punti dopo tre giornate: un avvio che Alvini considera significativo, soprattutto per l’organizzazione e la continuità dimostrate dalla squadra.

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