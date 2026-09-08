Croce Passionista Ceccano, sarà ricollocata dopo la caduta

Il Comune ha incaricato una ditta per il riposizionamento in via Madonna della Pace. Previsto anche l’avvio della procedura per il risarcimento del danno.

CECCANO – La Croce Passionista di Ceccano, abbattuta il 14 agosto scorso da un autoarticolato a fianco della chiesetta della Madonna della Pace, sarà ricollocata e consolidata entro la prossima settimana. L’intervento, attivato dall’Amministrazione comunale, prevede una base più solida per garantire maggiore stabilità all’emblema devozionale.

Dopo l’incidente, la Polizia locale aveva provveduto alla verbalizzazione e, una volta individuato il responsabile, il Comune aveva disposto la rimozione temporanea della Croce. Ora la soluzione tecnica individuata prevede l’installazione di un telaio in ferro nel basamento, con una struttura destinata ad accogliere una platea di cemento. L’obiettivo è rendere più stabile la Croce Passionista e consentirne il ritorno al suo posto.

Parallelamente, gli uffici tecnici stanno lavorando alla procedura per il risarcimento del danno. Nei prossimi giorni potrebbe essere aperto un sinistro stradale nei confronti del conducente del mezzo pesante, immatricolato all’estero. Il Comune ha già preso contatti con l’Ufficio Centrale Italiano, organismo nazionale di assicurazione per i veicoli in circolazione internazionale, e attende le informazioni necessarie per formalizzare la richiesta.

«Il tempo intercorso tra caduta e riposizionamento – dichiara il sindaco Andrea Querqui – è dovuto alla necessità di questo intervento di consolidamento per rendere più stabile la Croce Passionista che appartiene alla storia di Ceccano e ricorda una storica missione passionista nella nostra città. Nei prossimi giorni tornerà al suo posto e il Comune si farà risarcire da chi ha provocato il danno».

Il riposizionamento della Croce Passionista rappresenta, dunque, un intervento di manutenzione e tutela di un simbolo legato alla storia religiosa di Ceccano, accompagnato dall’azione amministrativa per il recupero delle somme necessarie a coprire il danno.