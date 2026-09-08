Coltello a serramanico nascosto nei bermuda: uomo denunciato a Latina

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con blocco della lama, nascosto nella tasca anteriore destra dei bermuda. L’intervento è scattato nella serata di ieri, in Corso della Repubblica, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15, quando un cittadino di passaggio ha notato un uomo dal comportamento sospetto mentre riponeva nelle tasche dei bermuda un oggetto che sembrava essere un’arma da taglio. La segnalazione è stata immediatamente trasmessa alla Sala Operativa della Questura, che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volanti.

Gli agenti, arrivati in Corso della Repubblica, hanno individuato e fermato il soggetto sulla base delle descrizioni fornite dal cittadino. Durante il controllo è stato trovato il coltello, della lunghezza complessiva di 22 centimetri, che l’uomo aveva nascosto nella tasca anteriore destra dei pantaloni.

Il soggetto è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito dalla tempestiva segnalazione di un cittadino e dal successivo intervento degli agenti delle Volanti, che hanno consentito di individuare e fermare l’uomo in breve tempo.