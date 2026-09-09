Pigotte special, a Sora cento adozioni per sostenere i bambini in difficoltà

Il Comitato Provinciale Unicef di Frosinone lancia la campagna solidale in occasione della IX edizione della Notte Bianca dello Sport di Sora.

“Cento Pigotte da adottare per cento vite da salvare”. È questo l’obiettivo del Comitato Provinciale per l’Unicef di Frosinone in vista della IX edizione della Notte Bianca dello Sport di Sora, in programma sabato 12.

Per l’occasione, la segretaria provinciale Unicef Angelica Spalvieri ha lanciato la “Pigotta Special Notte Bianca dello Sport Sora IX Edizione”, accompagnata dallo slogan “IO C’ERO”. Un messaggio che vuole ricordare il valore della partecipazione e del sostegno concreto attraverso l’adozione.

“Io c’ero” per i bambini in difficoltà, io ci sono, io ci sarò. È questo il significato della campagna, che richiama il messaggio solidale dell’Unicef: ogni Pigotta adottata contribuisce a salvare una vita.

La realizzazione delle cento Pigotte Special è stata possibile grazie al lavoro delle volontarie del laboratorio di Ceprano, guidato da Jolanta, Angela Di Passio e Rossella Palombo, e al prezioso coordinamento di Valeria Urbano, che ha lavorato giorno e notte per supportare le altre Pigottare e completare le bambole in tempi record.

«Per fare grandi cose servono cuori grandi disposti e pronti ad aiutare gli altri», sottolinea Angelica Spalvieri, ringraziando tutte le volontarie che hanno dedicato tempo, amore, cura dei dettagli e impegno alla realizzazione delle Pigotte.

Un ringraziamento va anche alla Cigiesse e alla Fravil, che hanno fornito e stampato le mini t-shirt personalizzate per le Pigotte, contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa.

Il Comitato Provinciale Unicef di Frosinone ringrazia inoltre l’associazione 03039 Ducato di Sora, organizzatrice dell’evento, Diego Catenacci, Anna Maria Merini, Tonino Lombardozzi e tutti i membri dell’associazione per aver reso possibile questa occasione di solidarietà.

Per prenotare una Pigotta Special è possibile contattare il Comitato Provinciale per l’Unicef di Frosinone al numero 392 9381218. Le adozioni saranno inoltre possibili direttamente sabato 12, durante la Notte Bianca dello Sport di Sora.