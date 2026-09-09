Latina, incendio davanti a un esercizio commerciale in via Neghelli: arrestati due 37enni

Due tavoli danneggiati dalle fiamme. I presunti autori sono stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza e a un controllo della Questura. Ancora da chiarire il movente.

Due 37enni sono stati arrestati a Latina, nel corso della serata di domenica, con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio aggravato, in concorso tra loro. L’intervento è scattato in via Neghelli, nella zona dei pub, dopo un incendio sviluppatosi davanti a un esercizio commerciale.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, verso le 18, a seguito di una segnalazione al 112 NUE, i militari della locale Stazione sono intervenuti sul posto. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco di Latina, avevano provocato il danneggiamento di due tavoli collocati all’esterno dell’attività.

Mentre i Carabinieri avviavano l’ispezione dei luoghi e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, è arrivata una segnalazione dalla Sala Operativa della Questura di Latina. Il personale della Polizia aveva poco prima fermato e controllato due soggetti che si stavano allontanando dal luogo dell’incendio a bordo dell’autovettura utilizzata dai due.

La successiva comparazione delle immagini ha permesso di riscontrare, secondo la ricostruzione degli investigatori, che uno dei soggetti fermati corrispondeva a quello immortalato dalle telecamere nell’immediatezza dell’evento.

Le ulteriori attività investigative avrebbero consentito di ricostruire la dinamica dell’incendio e di raccogliere altri elementi a carico dei due indagati. Per tali motivi, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.

Sono tuttora in corso accertamenti per fare luce sul movente dell’incendio. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.