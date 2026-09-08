Sonnino, combustione illecita di rifiuti: denunciata una persona

SONNINO – Una cospicua quantità di materassi, cuscini, lenzuola e coperte era stata depositata su un terreno nudo e data alle fiamme.

È quanto hanno accertato nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno, nell’ambito di un controllo ambientale del territorio, in un’area privata in uso a una ditta individuale, nel Comune di Sonnino, tra Via SP 73 Capocroce e Via delle Vigne.

Durante l’intervento, i militari hanno constatato che era in corso la combustione illecita dei rifiuti. L’area interessata, comprensiva dei materiali, è risultata essere di circa 2 metri quadrati ed è stata posta sotto sequestro penale.

Al termine degli accertamenti e dell’attività investigativa, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il presunto responsabile, per combustione illecita di rifiuti e getto pericoloso di cose, in relazione alle emissioni sprigionate dalla combustione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti. La combustione illecita di rifiuti rappresenta una fonte di inquinamento atmosferico, poiché può liberare nell’aria sostanze tossiche che, negli impianti autorizzati, vengono trattenute attraverso specifici sistemi di abbattimento.

Tali sostanze possono disperdersi nell’ambiente, interessando il suolo e l’aria, con possibili conseguenze per la salute di persone e animali presenti nelle vicinanze o nelle aree raggiunte dalle correnti.

I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri proseguono nelle attività di prevenzione e repressione dei reati a danno dell’uomo e dell’ecosistema, sensibilizzando cittadini e imprese sull’importanza di adottare corrette pratiche nella gestione dei rifiuti.

I Carabinieri Forestali invitano inoltre a segnalare alle Autorità eventuali comportamenti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare danni alle risorse ambientali o alla salute di chi vive sul territorio. Per le emergenze ambientali è possibile contattare il numero gratuito 1515.