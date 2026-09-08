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Torna il Mercatino di Frosinone Alta: appuntamento il 20 settembre

Redazione
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Torna il Mercatino di Frosinone Alta. Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 settembre, dalle 9.30 alle 18, in Piazza Turriziani. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Artigiani nel Borgo in collaborazione con l’amministrazione Mastrangeli, attraverso l’assessorato all’Artigianato guidato da Rossella Testa, propone un nuovo momento di incontro nel centro storico.

Il calendario prevede, per i mesi di settembre e ottobre, l’appuntamento ogni terza domenica del mese. Da novembre, invece, il mercatino si terrà ogni prima domenica del mese.

“Diventato ormai un appuntamento consolidato per il centro storico, il Mercatino di Frosinone Alta rappresenta un’importante opportunità di promozione, sviluppo e valorizzazione delle eccellenze dell’artigianato locale e, al tempo stesso, un’occasione di incontro”, ha dichiarato l’assessore Rossella Testa.

L’iniziativa punta così a coniugare tradizione, aggregazione ed economia locale, valorizzando le attività artigianali e creando occasioni di incontro per la comunità.

“La nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – intende favorire tutte quelle iniziative capaci di coniugare tradizione, aggregazione ed economia locale, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità”.

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