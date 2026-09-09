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Monte San Giovanni (RI), ritrovato un 55enne scomparso: decisivo il lavoro congiunto dei soccorritori

Redazione
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L’uomo, di nazionalità romena, si era allontanato dalla struttura presso la quale era in affidamento. Ritrovato in stato confusionale lungo la provinciale Tancia, è stato affidato al 118.

È stato ritrovato nel pomeriggio di martedì 8 settembre, a Monte San Giovanni, un uomo di 55 anni di nazionalità romena che si era allontanato dalla struttura presso la quale era in affidamento. Le ricerche, avviate dopo l’allarme lanciato dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Rieti, hanno coinvolto Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario del CNSAS Lazio.

L’intervento è scattato nel pomeriggio, quando i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Antrodoco sono stati allertati per la ricerca della persona, allontanatasi in località Monte San Giovanni, a una quota di circa 600 metri. La pattuglia ha raggiunto la zona e si è coordinata con i Carabinieri di Contigliano, i Vigili del Fuoco di Rieti e gli operatori sanitari del CNSAS, dando avvio alle ricerche in un’area boschiva e impervia.

Dopo alcune ore, intorno alle 18.30, l’uomo è stato individuato lungo la strada provinciale Tancia, all’altezza del punto dell’ultimo avvistamento. Si trovava in stato confusionale e presentava visibili escoriazioni sul volto. I soccorritori lo hanno condotto in area sicura, dove gli infermieri del CNSAS hanno effettuato un primo monitoraggio dei parametri vitali, in attesa dell’arrivo del personale sanitario di Ares 118.

Una volta raggiunto dal personale del 118, l’uomo è stato affidato all’ambulanza e trasferito al presidio ospedaliero più vicino per le cure del caso.

L’operazione ha richiesto il coordinamento di diverse strutture impegnate in un ambiente caratterizzato da fitta vegetazione e terreno impervio. Un intervento che ha permesso di individuare la persona e accompagnarla in sicurezza, confermando l’importanza della collaborazione tra i diversi corpi e servizi di soccorso nelle attività di ricerca e salvaguardia della vita umana.

Le condizioni dell’uomo e gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari non sono stati resi noti.

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