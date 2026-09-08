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Arpino, ricercato dalla Polizia: arrestato un 44enne tunisino

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ARPINO – È stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino tunisino di 44 anni, destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Cosenza.

L’operazione è scattata nella serata del 7 settembre, dopo che gli agenti sono venuti a conoscenza della presenza del ricercato presso una struttura ricettiva di Arpino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, con la collaborazione del personale della Squadra Mobile.

L’uomo, residente a Cosenza, era destinatario di un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Cosenza, nell’ambito di un procedimento penale avviato nel 2025 per ipotesi di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori.

Il 44enne è stato quindi ristretto in regime di arresti domiciliari presso la medesima struttura ricettiva e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

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