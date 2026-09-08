Aprilia, discarica abusiva in un complesso sportivo: denunciato il titolare di un’azienda

APRILIA – Una discarica di rifiuti di varia natura, in parte combusti, spianati e interrati per riempire una depressione del terreno. È quanto hanno accertato i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cisterna di Latina all’interno di un complesso sportivo adibito all’allenamento di cavalli, in località La Cogna, ad Aprilia.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione relativa alla presunta presenza di rifiuti all’interno della proprietà di una società. Durante i controlli in materia ambientale, i militari hanno constatato che, dopo l’incendio di una folta coltre di sterpaglie e arbusti, era emersa un’area interessata da rifiuti di diversa natura e provenienza.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri Forestali, il rilievo visivo dello stato dei luoghi ha evidenziato la presenza di rifiuti combusti e non combusti, classificati pericolosi e non pericolosi. Tra i materiali individuati figurano rifiuti metallici, legnosi, materiale di risulta derivante da attività di demolizione misto a plastiche, RAEE e altro materiale.

L’area interessata dalla presenza dei rifiuti è risultata essere di circa 2.000 metri quadrati. Gran parte dei materiali, secondo gli accertamenti, era stata in parte spianata con l’ausilio di mezzi meccanici e in parte interrata, con l’obiettivo di ottenere il riempimento di una naturale depressione del terreno.

Al termine degli accertamenti, l’area è stata posta sotto sequestro penale. Espletata l’attività d’indagine e constatati i fatti, i militari hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’azienda. Le ipotesi di reato contestate riguardano la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e la discarica abusiva. Il procedimento si trova nella fase delle indagini e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.

L’attività rientra nelle azioni di prevenzione e repressione dei reati a danno dell’uomo e dell’ecosistema portate avanti dall’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri. I militari sottolineano inoltre l’importanza di sensibilizzare cittadini e imprese sulle corrette pratiche di gestione dei rifiuti, evidenziando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da un corretto trattamento degli stessi.

I Carabinieri Forestali invitano infine chiunque a segnalare alle Autorità eventuali comportamenti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare danni alle risorse ambientali o alla salute di chi vive sul territorio. Per le emergenze ambientali è possibile contattare il numero gratuito 1515.