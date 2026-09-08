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Carceri di Frosinone, incontro tra Prefetto e sindacati della Polizia Penitenziaria

Redazione
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Si è svolta oggi, presso il Palazzo del Governo, una riunione tra il Prefetto di Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, e i rappresentanti provinciali delle Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria. L’incontro, richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali, è stato dedicato all’esame della situazione degli istituti penitenziari del territorio.

Al tavolo ha partecipato anche il Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, dott. Giacinto Siciliano, che ha fornito il proprio contributo informativo in vista della riunione. Il Prefetto, nel ringraziarlo, ha illustrato le criticità organizzative e gestionali segnalate dai dipendenti delle strutture penitenziarie, insieme alle iniziative già avviate dall’Amministrazione penitenziaria regionale.

Tra gli interventi illustrati figurano quelli finalizzati alla riduzione del sovraffollamento e al miglior adeguamento logistico-strutturale degli istituti, anche a tutela della salute dei detenuti.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha inoltre evidenziato che, previa intesa con i rispettivi Direttori degli istituti di detenzione della provincia, saranno istituiti specifici tavoli tematici. I lavori riguarderanno il diritto alla tutela della salute dei detenuti, le condizioni di sicurezza e la valutazione di ogni utile iniziativa di raccordo per il potenziamento del personale.

L’incontro si inserisce nel confronto tra la Prefettura, l’Amministrazione penitenziaria e le Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria sulle criticità degli istituti del territorio e sulle possibili iniziative per affrontarle.

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