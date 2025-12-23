Isola del Liri – Città in lutto, si è spenta a 46 anni l’avvocato Veronica Parisi

​Sgomento per la prematura scomparsa dell’avvocato, stimata per le doti umane e professionali. Oggi pomeriggio l’ultimo saluto nella chiesa di San Giacomo a Spoleto. Una notizia improvvisa che ha lasciato un vuoto profondo e un senso di incredulità in due comunità. Si è spenta ieri a Spoleto, all’età di soli 46 anni, l’avvocato Veronica Parisi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando un’ondata di commozione che ha valicato i confini dell’Umbria per raggiungere il Lazio, terra a cui la professionista era profondamente legata. ​Veronica Parisi non era solo un legale stimato per la sua preparazione e la sua dedizione al lavoro; era una donna capace di instaurare legami autentici grazie a spiccate doti umane. Chi ha avuto modo di collaborare con lei o di conoscerla nella vita privata ne ricorda la solarità, la compostezza e la grande sensibilità. ​Il dolore colpisce duramente anche la città di Isola del Liri, dove la famiglia Parisi è molto nota e dove Veronica aveva lasciato un segno indelebile in quanti l’avevano vista crescere e affermarsi nel suo percorso professionale. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore, che descrivono una perdita “incolmabile” per il foro e per la comunità civile. ​La città di Spoleto si stringerà oggi attorno alla famiglia per l’estremo saluto. I funerali saranno officiati nel pomeriggio, alle ore 15:00, presso la chiesa di San Giacomo. Sarà l’occasione per i colleghi, gli amici e i conoscenti di tributare un ultimo omaggio a una donna che ha saputo onorare la toga e, soprattutto, i valori dell’amicizia e del rispetto. ​”Una professionista esemplare e una persona di rara umanità. La sua scomparsa lascia un silenzio assordante tra chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.” Alla famiglia dell’amata Veronica, le condoglianze di tutto il gruppo di Tg24.