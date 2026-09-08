Una giornata dedicata alla storia e alla cultura della città. In serata il concerto piano solo di Danilo Rea.

FERENTINO – Mercoledì 9 settembre 2026 Ferentino inaugura il Museo Archeologico di Ferentino (MAF), il nuovo spazio culturale dedicato alla storia e al patrimonio archeologico della città. La giornata prevede un programma di appuntamenti alla Rotonda del Vascello e nel piazzale del Museo, con la presentazione del progetto, il convivio inaugurale e, in serata, il concerto piano solo di Danilo Rea.

L’inaugurazione rappresenta un momento significativo per una città che conserva un patrimonio storico e archeologico di grande valore. Il MAF nasce con l’obiettivo di custodire e raccontare questa eredità, offrendo un luogo di conoscenza e valorizzazione del territorio.

Il programma prenderà il via alle 18.00 alla Rotonda del Vascello, con la presentazione del progetto del Museo Archeologico di Ferentino, coordinata dal giornalista Alessandro Andrelli.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Sara Colatosti, dirigente scolastico del Liceo Martino Filetico; Luca Zaccari, delegato alla Cultura; Alessandro Rea, delegato ai Lavori Pubblici; Elena Maria Cestra, assessore al Turismo; Domenico Spilabotte, responsabile dell’Ufficio Cultura, e Carlo Perciballi, responsabile dell’Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici per il Comune di Ferentino.

Seguiranno gli interventi del sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta, dell’architetto progettista Antonio Giorgi, del soprintendente SABAP LT-FR Alessandro Betori, del responsabile SABAP per il territorio Massimo Lauria, dell’artista Jago e del direttore del MAF Davide Pagliarosi.

Nel corso della presentazione sarà inoltre proiettato il contributo multimediale “Nascita del MAF”, realizzato con Giorgio Capaci, art director, e Antonio Pace, visual artist. Il racconto per immagini ripercorrerà il percorso che ha condotto alla nascita del nuovo Museo Archeologico.

Alle 20.00, nel piazzale del Museo, è previsto il convivio inaugurale, occasione per celebrare insieme alla città l’apertura del nuovo spazio culturale.

La giornata si concluderà alle 21.00 alla Rotonda del Vascello con il concerto piano solo di Danilo Rea, tra i più apprezzati pianisti italiani. Un appuntamento musicale che accompagnerà la serata inaugurale del MAF.

L’apertura del Museo Archeologico di Ferentino rappresenta un investimento sulla memoria e sull’identità della comunità. Un luogo nel quale reperti, testimonianze e nuove modalità di racconto potranno contribuire a far conoscere la storia della città e a rafforzarne l’attrattività culturale e turistica.

L’appuntamento è per mercoledì 9 settembre 2026, a partire dalle ore 18.00, alla Rotonda del Vascello.