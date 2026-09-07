Frosinone, arrivano due nuovi Commissari Capo alla Questura

Stefano Dandini e Pasquale Gaudino sono stati accolti dal Questore Stanislao Caruso. Per entrambi, un nuovo incarico nella Polizia di Stato dopo esperienze in diverse sedi.

La Questura di Frosinone si rafforza con l’arrivo di due nuovi funzionari della Polizia di Stato. Nella mattinata odierna, il Questore della provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, ha accolto il Commissario Capo dott. Stefano Dandini e il Commissario Capo dott. Pasquale Gaudino, assegnati alla Questura del capoluogo.

Originario di Frosinone, Stefano Dandini è nato il 28 ottobre 1987 ed è laureato in Giurisprudenza. Ha inoltre conseguito il Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” alla Sapienza di Roma.

Entrato in Amministrazione nel 2018, ha prestato servizio alla Questura di Torino, prima alle Volanti e poi alla Squadra Mobile. Dopo il 112° Corso per Commissari, ha diretto la Sezione Polizia Stradale di Biella.

Pasquale Gaudino, nato a Napoli il 27 agosto 1987, è anch’egli laureato in Giurisprudenza. Entrato in Polizia nel 2019 come Vice Ispettore, ha prestato servizio alla Questura di Napoli, al Commissariato Bagnoli e alla Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile.

Nel 2023 ha superato il concorso per Commissari, conseguendo il medesimo Master di II livello. Prima del nuovo incarico, ha prestato servizio all’Ispettorato delle Scuole ed è stato aggregato alla Questura di Caserta.

L’arrivo dei due giovani funzionari rappresenta, secondo la Questura, un contributo al rafforzamento degli uffici della Polizia di Stato nella provincia di Frosinone, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.

Al termine dell’incontro, il Questore, i funzionari e tutto il personale della Polizia di Stato della provincia hanno rivolto ai due Commissari Capo un sincero augurio di buon lavoro per l’inizio della nuova esperienza professionale.