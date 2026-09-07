Frosinone, allarme del braccialetto elettronico: 61enne denunciato per evasione

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, si sarebbe allontanato dall’abitazione. La Polizia ha attivato le ricerche e i protocolli di tutela per la vittima.

Un uomo di 61 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Frosinone per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’intervento è scattato nella mattinata di ieri, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto l’allarme del braccialetto elettronico di una persona sottoposta alla misura cautelare per maltrattamenti in famiglia.

Una pattuglia della Sezione Volanti si è immediatamente recata presso l’abitazione indicata, verificando l’assenza dell’uomo. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che si era allontanato arbitrariamente da pochi minuti.

Gli agenti hanno quindi avviato le ricerche nelle zone limitrofe e nei luoghi abitualmente frequentati dal 61enne. Contestualmente, il personale della Polizia di Stato ha attivato i protocolli di tutela per la vittima dei precedenti maltrattamenti, residente non lontano dal luogo del tracciamento, contattandola tempestivamente per verificarne la sicurezza e accertare l’eventuale presenza di tentativi di avvicinamento.

L’uomo ha fatto rientro presso il domicilio intorno alle 9.30, dove ad attenderlo ha trovato gli operatori della Volante. Agli agenti avrebbe spiegato di essersi allontanato per motivi personali legati al recupero di un proprio mezzo di trasporto.

Al termine degli accertamenti, considerata la dinamica dei fatti, il 61enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione degli obblighi della misura restrittiva a cui era sottoposto.