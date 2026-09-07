Ceccano, Gemitaiz a sorpresa e oltre 4mila spettatori a Periferie nel Parco di Castel Sindici

Il festival di suoni e culture urbane ha animato l’area verde del centro. Il sindaco Querqui e l’assessore Ciotoli: «Un evento tra i più belli e innovativi mai visti a Ceccano».

CECCANO – Gemitaiz a sorpresa, oltre 4mila spettatori e due serate di musica, cultura e socialità nel Parco di Castel Sindici. È il bilancio di “Periferie”, festival di suoni e culture urbane che ha trasformato l’area verde del centro di Ceccano in uno spazio dedicato agli eventi, con una proposta che ha affiancato artisti affermati, talenti locali e momenti di approfondimento.

La manifestazione rientra nel format estivo “Vibrazioni”, organizzato dall’Amministrazione comunale con il contributo della Regione Lazio. Tra i protagonisti, Future Nomadz con Gemitaiz, che si è esibito in versione dj, insieme ad Alice, Tresca y Tigre, Alex Dolby e Chris Blakey. Spazio anche agli artisti emergenti ceccanesi e ciociari, con il gruppo Dellarabbia, il rapper Addivvi, Alessandro Del Vescovo, e i dj Her Nice Too, Ernesto Conti, e Yusept, Giuseppe Del Prete.

Il programma ha unito musica e cinema. Forte gradimento, secondo l’Amministrazione, per le proiezioni notturne di una selezione di cortometraggi del Dieciminuti Film Festival e per lo spazio pomeridiano dedicato al documentario “Fame”, di Angelo Milano e Giacomo Abbruzzese, con un dialogo tra Andrea Lai e gli ospiti di giornata.

«Una manifestazione senza incidenti»

Il sindaco Querqui ha sottolineato la gestione dell’evento e l’assenza di incidenti o situazioni di pericolo tra i partecipanti.

«Periferie è stato un grande evento, tra i più belli e innovativi mai visti a Ceccano – dichiara il primo cittadino -. Un pregevole format creato per la nostra città, sostenuto da una macchina tecnica e organizzativa che ha garantito la massima sicurezza a tutti».

Il sindaco ha ringraziato gli uffici del V Settore e dell’Ufficio tecnico, la Polizia locale, i Carabinieri e la Protezione civile. Un riconoscimento è andato anche all’assessore Alessandro Ciotoli, per l’impiego del finanziamento regionale di 70mila euro destinato al format estivo Vibrazioni e ai suoi eventi.

Ciotoli: «La città ha dato spazio ai giovani»

L’assessore alle Politiche Culturali, Programmazione Strategica e Patrimonio ha evidenziato il valore dell’iniziativa anche sul piano della partecipazione.

«Periferie è stato un esempio di tutto quello che dovrebbe fare una città per rendere felici i propri cittadini. Due giorni in un’area verde pulita, accessibile, bella e alla portata di tutti. Musica, intrattenimento, dibattiti, ma anche socialità, stare insieme, parlare anche fino a tarda notte, rilassarsi seduti per terra in mezzo agli alberi».

Ciotoli ha inoltre ringraziato i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, sottolineando come molti di loro avessero la stessa età della maggior parte degli spettatori.

«È un piccolo miracolo compiuto da una generazione che nessuno vuole ascoltare, che in massima parte sceglie per questo di andarsene, e che invece, stavolta, è tornata o rimasta per vivere la città».

Il festival ha così aperto il ciclo di appuntamenti con cui si concluderà il format Vibrazioni. Il calendario proseguirà con i “Concerti al Tramonto”, in programma il 15, 16 e 18 settembre, e con il “Cumbia Maconda Festival”, previsto il 19 e 20 settembre.