Sgurgola, esce dagli arresti domiciliari senza autorizzazione: denunciato un uomo

Un uomo di circa 50 anni, residente a Sgurgola, è stato denunciato dai Carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari. Il controllo è scattato nella mattinata di oggi, quando i militari della Stazione di Sgurgola lo hanno sorpreso in strada, all’esterno della propria abitazione, senza autorizzazione.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Anagni, l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati rientranti nella sfera del Codice Rosso. Intorno alle 7.45, durante un servizio di controllo del territorio, la pattuglia lo avrebbe trovato fuori dal domicilio, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

I militari hanno quindi accertato l’allontanamento non autorizzato e informato l’Autorità Giudiziaria competente per i conseguenti provvedimenti di legge.

L’episodio rientra nell’attività di vigilanza svolta quotidianamente dai Carabinieri sul territorio della Compagnia di Anagni, con particolare attenzione alle persone sottoposte a misure restrittive.