Alatri, cade da una scala durante i lavori in casa: muore a 68 anni

Tragedia ad Alatri durante alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di un’abitazione. Enzo Rossi, ex idraulico residente in contrada Seritico ad Alatri, ha perso la vita dopo essere caduto da una scala mentre stava effettuando alcuni interventi.

L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, intorno alle 10. Rossi, che avrebbe compiuto 69 anni il prossimo novembre, per cause ancora da accertare è precipitato da un’altezza di quasi tre metri, finendo sull’asfalto e riportando gravissime ferite.

A dare l’allarme è stata la moglie, richiamata dal forte rumore provocato dalla caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, e i soccorritori del 118.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e i tentativi di prestare soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi e Rossi è deceduto.

Restano da chiarire le cause dell’incidente e, in particolare, cosa abbia provocato la perdita dell’equilibrio. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa una distrazione, così come la possibilità che l’uomo possa essere stato colto da un malore.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio ad Alatri e tra quanti conoscevano Rossi, ricordato per la sua lunga attività professionale come idraulico e per il suo impegno nella comunità. L’uomo lascia la moglie e i figli.