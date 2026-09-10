ALATRICRONACA

Alatri, cade da una scala durante i lavori in casa: muore a 68 anni

Marina Mingarelli
Marina Mingarelli
2 MIn Lettura

Tragedia ad Alatri durante alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di un’abitazione. Enzo Rossi, ex idraulico residente in contrada Seritico ad Alatri, ha perso la vita dopo essere caduto da una scala mentre stava effettuando alcuni interventi.

L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, intorno alle 10. Rossi, che avrebbe compiuto 69 anni il prossimo novembre, per cause ancora da accertare è precipitato da un’altezza di quasi tre metri, finendo sull’asfalto e riportando gravissime ferite.

A dare l’allarme è stata la moglie, richiamata dal forte rumore provocato dalla caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, e i soccorritori del 118.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e i tentativi di prestare soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi e Rossi è deceduto.

Restano da chiarire le cause dell’incidente e, in particolare, cosa abbia provocato la perdita dell’equilibrio. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa una distrazione, così come la possibilità che l’uomo possa essere stato colto da un malore.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio ad Alatri e tra quanti conoscevano Rossi, ricordato per la sua lunga attività professionale come idraulico e per il suo impegno nella comunità. L’uomo lascia la moglie e i figli.

author avatar
Marina Mingarelli
See Full Bio
Esperia – Pensionato scomparso, ricerche in corso
ULTIM’ORA Frosinone / Roma – Scomparsa da sei giorni la professoressa Luciana Martinelli
Regione – Nasce il Consorzio Industriale del Lazio. È il più grande d’Italia
Casalvieri – Moscone replica a Quadrini: “la riapertura della superstrada è fondamentale”
Anagni – I Carabinieri a scuola per insegnare la legalità agli studenti
TAGGED:
Articolo precedente SCUOLA, STUDENTI AL MINISTERO PER IL PRIMO GIORNO: «IL NOSTRO TEMPO È ORA»
Articolo successivo Stellantis Cassino, la Cgil chiede chiarezza sul futuro dello stabilimento
Nessun commento

Seguici

Ultime Notizie

Cassino, raid vandalico all’Itis Majorana: sei minorenni sorpresi nella scuola
CASSINO CRONACA
Sora, si spegne a 27 anni Giuseppe Di Passa Acciaioli: commozione in città
Necrologi SORA
Sora, minacce di morte a un imprenditore: due coniugi indagati, sequestrati 110mila euro
CRONACA SORA
Aggredito in strada, Fiuggi con il fiato sospeso: pensionato di 68 anni in ospedale, indagini in corso
CRONACA PROVINCIA FROSINONE