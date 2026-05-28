​Maltempo in Ciociaria: violenta grandinata colpisce Vico nel Lazio

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio di oggi su Vico nel Lazio e sulle aree limitrofe, scaricando a terra una grandinata di proporzioni eccezionali.

Il temporale, caratterizzato da forti raffiche di vento, ha lasciato spazio in pochi minuti a una vera e propria pioggia di ghiaccio. ​A spaventare maggiormente i residenti sono state le dimensioni dei chicchi, grandi quanto uova o palline da golf. I blocchi di ghiaccio caduti dal cielo hanno superato i 4-5 centimetri di diametro, una misura decisamente insolita per la zona. ​Danni in corso di quantificaione. ​Il fenomeno, per quanto breve, è stato di un’intensità tale da far temere il peggio per le coltivazioni locali, le autovetture parcheggiate all’aperto e i tetti delle abitazioni. ​La Protezione Civile e le autorità locali raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, mentre è già partita la conta dei danni per verificare lo stato delle attività agricole del territorio.