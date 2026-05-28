Allerta Meteo nel Lazio: ancora piogge e temporali, scatta il bollino giallo

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di allertamento del sistema di Protezione Civile per il territorio del Lazio, valido a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio 2026, e per la giornata di domani, venerdì 29 maggio. L’allerta riguarda il rischio idrogeologico per temporali su gran parte della regione. Le previsioni: rovesci intensi sui settori interni ​Sono previste sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, che assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno più insistenti ed evidenti soprattutto sui settori interni e appenninici, con quantitativi cumulati che varieranno da deboli a puntualmente moderati. ​La mappa del rischio: le zone interessate ​Oggi, giovedì 28 maggio: L’allerta per criticità idrogeologica per temporali è fissata sul livello GIALLO (ordinaria criticità) per tutte le zone di allerta regionali (dalla A alla G), con una validità stimata per le successive 6 ore a partire dal primo pomeriggio. ​Domani, venerdì 29 maggio: Lo scenario rimarrà pressoché invariato dalla tarda mattinata (e per le successive 6-9 ore), con allerta GIALLA per temporali confermata su quasi tutto il territorio, a eccezione della Zona A (Bacini Costieri Nord) che tornerà in colore verde (assenza di fenomeni significativi prevedibili). ​Le aree interessate dall’allerta gialla comprendono quindi i Bacini del Medio Tevere (B), l’Appennino di Rieti (C), i Bacini di Roma (D), l’Aniene (E), i Bacini Costieri Sud (F) e il Bacino del Liri (G). ​Raccomandazioni e contatti utili ​La Protezione Civile ha invitato gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dai propri piani di emergenza e ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. ​Si ricorda ai cittadini che per ogni situazione di emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Regionale al numero verde 803.555 o al Numero Unico di Emergenza 112. I bollettini aggiornati in tempo reale sono consultabili sul sito ufficiale della regione.