Elezioni Comunali – Seggi aperti in 9 Comuni della provincia di Frosinone. Sfida secca per il sindaco

È scattata questa mattina alle ore 7:00 la tornata delle elezioni amministrative 2026, che chiama al voto i cittadini di nove comuni della provincia di Frosinone per il rinnovo dei Consigli comunali e la scelta del nuovo sindaco. I seggi resteranno aperti oggi, domenica 24 maggio, fino alle 23:00, e riapriranno domani, lunedì 25 maggio, dalle 7:00 alle 15:00, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. ​La particolarità di questa tornata elettorale in Ciociaria è la certezza del risultato immediato. Tutti i centri coinvolti – Belmonte Castello, Boville Ernica, Cervaro, Fontana Liri, Guarcino, Patrica, Pontecorvo, Ripi e Trevi nel Lazio – hanno infatti una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Questo significa che la legge elettorale non prevede il turno di ballottaggio. Il candidato alla carica di primo cittadino che otterrà anche un solo voto in più rispetto agli sfidanti verrà proclamato vincitore già nel pomeriggio di domani, determinando una sfida secca all’ultimo voto. ​I fari della politica locale sono puntati in particolare sui centri più grandi al voto in questa sessione, come Pontecorvo, Boville Ernica e Cervaro, dove le campagne elettorali delle ultime settimane sono state particolarmente accese e sentite dalla cittadinanza, con piazze gremite e accesi confronti sui programmi. ​Nelle piccole realtà locali, l’attenzione nelle prime ore della giornata si concentra tutta sul dato dell’affluenza. Nei comuni in cui è presente una sola lista civica in corsa, la sfida non è contro un avversario politico, ma contro l’astensionismo. Per rendere valida l’elezione e non far scattare il commissariamento del comune, sarà infatti necessario che si rechi alle urne almeno il 40% degli elettori aventi diritto e che la lista ottenga il voto valido di almeno la metà dei votanti. ​I primi dati ufficiali sull’affluenza verranno diffusi dal Ministero dell’Interno nelle rilevazioni delle ore 12:00, delle 19:00 e alla chiusura dei seggi di questa sera alle 23:00.