CRONACAFROSINONE

Asl Frosinone – Diabete, gravidanza e vita che nasce: incontro di informazione e sensibilizzazione

chiaro13
chiaro13
3 MIn Lettura
Cosa accomuna il diabete, un bambino e la gravidanza? La risposta è la vita, quella che nasce, cresce e va tutelata con prevenzione, conoscenza e cura.
Una tavola rotonda, aperta a tutti, con professionisti dell’endocrinologia, della ginecologia e ostetricia, della pediatria, delle scienze infermieristiche e di tanti altri ambiti del mondo sanitario per parlare del diabete mellito e del rapporto di questa patologia con la gravidanza e la vita che nasce. L’iniziativa, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, si terrà venerdì 14 novembre alle ore 17:00 nella Sala Teatro dell’ASL Frosinone, in via Armando Fabi. La giornata, organizzata dalla UOSD Endrocrinologia e Malattie Metaboliche – diretta dal dr. Fabio Celletti – in collaborazione con il Campus Bio-Medico di Roma e con la diabetologia del territorio, mira a mettere al centro tutta la popolazione allo scopo di fornire una corretta sensibilizzazione con pillole informative per favorire una consapevolezza maggiore rispetto a una patologia molto diffusa. Insieme alla Direzione Strategica dell’Azienda, saranno presenti la Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio Alessia Savo, il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e il Presidente OMCeO Fabrizio Cristofari. Il diabete conta nella sola Azienda Sanitaria di Frosinone oltre 30000 persone, alle quali aggiungere diverse migliaia che non sanno ancora di soffrirne. La prevalenza del diabete è in continua crescita sia in Italia sia nel mondo, soprattutto a causa dell’aumento dell’obesità e della sedentarietà. Le armi vincenti per affrontare il diabete sono la prevenzione della malattia, la diagnosi tempestiva e il corretto trattamento. Promuovere l’informazione e la consapevolezza della popolazione sulla patologia diabetica è essenziale per migliorare il benessere e la cura delle persone. Un focus particolare si accende sulle donne in gravidanza, periodo nel quale se si incontra il diabete si apre una prospettiva nuova alla quale dedicarsi con un lavoro di squadra multidisciplinare e multidimensionale. La donna con diabete entra così in un percorso di cura lungo cui è accompagnata da medici, infermieri, dietisti, ostetriche per prendersi cura della sua condizione e di quella della vita nascente. Al termine della giornata è prevista l’accensione dell’illuminazione blu dell’Ospedale Spaziani di Frosinone.
Cassino – Magia nera e paura: è allarme sul Lungofiume
Scosse di terremoto tra Modena e Reggio Emilia, la più forte 3.4
ULTIM’ORA Cassino – Sant’Angelo in Theodice, furto d’armi in una villa
I fatti più importanti – Giovedì 25 Aprile
Fumone – Centro Anziani, si punta all’APS
TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo precedente Alvito – Il sindaco Luciana Martini in Florida per l’italian Festival di Deerfield Beach organizzato dagli emigrati alvitani
Articolo successivo Ceccano – Interventi di taglio e potatura presso la Villa Comunale, confronto nelle Commissioni consiliari
Nessun commento

Seguici

Ultime Notizie

Un nuovo timone, la stessa rotta
EDITORIALE
A 19 anni il futuro non dovrebbe avere un punto finale
EDITORIALE
Fake news arresto, dopo le scuse il sindaco Mastrangeli va avanti lo stesso: “Doveroso procedere nelle sedi competenti”
FROSINONE POLITICA
Minaccia la moglie con un coltello davanti ai figli: arrestato 40enne a Ceprano
CEPRANO CRONACA