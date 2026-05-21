Stellantis lancia “FaSTLAne 2030”: un piano da 60 miliardi di euro per accelerare crescita e profitti

Si è concluso nel tardo pomeriggio l’attesissimo Investor Day di Stellantis ad Auburn Hills, in Michigan. In un momento storico di profonda incertezza per l’automotive globale, il colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA ha risposto con FaSTLAne 2030, un piano strategico quinquennale che mette sul piatto investimenti massicci per 60 miliardi di euro.

​A delineare la svolta è stato il CEO Antonio Filosa insieme al top management, presentando una strategia flessibile che abbandona gli investimenti a pioggia per concentrare il capitale solo dove regioni e marchi garantiscono i massimi rendimenti. I target finanziari complessivi ufficializzati a chiusura dei mercati confermano l’ambizione del gruppo: Stellantis punta a mantenere una forte generazione di cassa e ha blindato una politica di remunerazione degli azionisti con un payout dei dividendi confermato al vertice del settore. ​La nuova gerarchia dei Brand: chi sale e chi si “specializza” ​Gestire un portafoglio di 14 marchi storici è sempre stato il grande equilibrismo di Stellantis. Con il nuovo piano, l’azienda ha deciso di concentrare il 70% degli investimenti totali su quattro campioni globali ad altissima redditività: Jeep®, Ram, Peugeot e FIAT (oltre alla divisione veicoli commerciali Pro One). ​I cinque marchi regionali – Chrysler, Dodge, Citroën, Opel e Alfa Romeo – sfrutteranno le grandi piattaforme globali del gruppo per mantenere e accentuare la propria identità nei rispettivi mercati di riferimento. ​Le novità più dirompenti colpiscono i brand storici e di nicchia: Lancia e DS Automobiles cambiano pelle e modello di gestione, venendo integrate e coordinate rispettivamente sotto l’ala di FIAT e Citroën, che le svilupperanno come marchi specializzati. Per Maserati, gioiello del puro lusso, la strategia prevede un rilancio basato sulla forte relazione con i clienti e sull’arrivo di due nuovi modelli nel segmento E, i cui dettagli operativi verranno svelati a Modena nel dicembre 2026. ​Questo riassetto si tradurrà in un’offensiva senza precedenti: oltre 60 lanci di nuovi veicoli e 50 aggiornamenti entro il 2030. La transizione energetica viene affrontata con un pragmatismo multi-energia: l’offerta comprenderà infatti 29 modelli puramente elettrici (BEV), 15 ibridi plug-in, 24 veicoli elettrici ibridi e ben 39 motorizzazioni termiche o mild hybrid. ​La rivoluzione tecnologica: STLA One e l’AI nel 2027 ​Il vero motore del piano sta nella capacità di sfruttare la scala globale del gruppo. Stellantis investirà 24 miliardi di euro (il 40% del budget complessivo) in piattaforme, powertrain e tecnologie software. ​Il pilastro di questa rivoluzione industriale è la nuovissima piattaforma STLA One, un’architettura modulare concepita per massimizzare le sinergie e tagliare i costi di produzione. L’obiettivo è drastico: entro il 2030, la metà dei volumi annuali globali del gruppo nascerà su appena tre piattaforme globali. ​Dal punto di vista tecnologico, il 2027 sarà l’anno zero, con il lancio simultaneo di tre ecosistemi integrati con l’intelligenza artificiale: STLA Brain (l’architettura informatica centrale), STLA SmartCockpit (l’interfaccia dell’abitacolo) e STLA AutoDrive (il sistema di guida autonoma). L’adozione sarà rapidissima: entro il 2030 il 35% delle vetture globali avrà a bordo almeno una di queste tecnologie, per superare il 70% entro il 2035. ​Il “Fattore Asia” e le alleanze win-win ​In un mercato globale iper-competitivo, Stellantis sceglie di non correre da sola. La mossa più significativa riguarda Leapmotor International (controllata al 51% da Stellantis): i due costruttori condivideranno gli acquisti e la capacità produttiva degli stabilimenti europei di Madrid e Saragozza, in Spagna, per blindare l’etichetta “Made in Europe”. ​Lo stesso schema verrà applicato con il partner storico cinese Dongfeng. Oltre a produrre due Peugeot e due Jeep per il mercato asiatico tramite la joint venture DPCA, nascerà una nuova Joint Venture europea (sempre al 51% di Stellantis) che prevede la condivisione della capacità industriale partendo dallo stabilimento francese di Rennes. Il piano guarda poi a collaborazioni con Tata per l’Asia Pacifico e il Sud America, e a sinergie tecnologiche negli Stati Uniti con Jaguar Land Rover (JLR). ​La ristrutturazione delle fabbriche: Pomigliano al centro ​L’obiettivo globale di FaSTLAne 2030 è portare l’utilizzo degli impianti all’80% sia in Europa che negli Stati Uniti. Per l’Europa questo significa una riduzione della capacità produttiva complessiva di oltre 800 mila unità. Una sforbiciata pesante che Stellantis intende gestire senza traumi occupazionali, puntando sulla riconversione dei siti (come il francese Poissy) e sulla condivisione delle linee con i partner asiatici. ​In questo scenario, l’Italia trova una sua precisa collocazione strategica: lo stabilimento di Pomigliano d’Arco è stato ufficialmente designato come la culla della nuova E-Car, una generazione inedita di veicoli elettrici urbani eleganti e accessibili, fondamentali per la sfida della democratizzazione della mobilità a batteria in Europa. ​Grazie al Value Creation Program (che punta a risparmi per 6 miliardi di euro all’anno entro il 2028), Stellantis intende inoltre ridurre il tempo di nascita di un nuovo veicolo (time-to-market) da 40 a soli 24 mesi. ​I Target Finanziari per Macro-Regioni ​Il piano poggia su un forte decentramento decisionale che assegna obiettivi chiari a ogni area geografica: ​Nord America (60% degli investimenti prodotto): punta a una crescita dei ricavi del 25% e a un margine operativo (AOI) dell’8-10%, grazie a 11 nuovi modelli e un’offensiva sui prezzi (7 prodotti sotto i 40.000 dollari e 2 sotto i 30.000). ​Europa Allargata: obiettivo di crescita del fatturato del 15% con un margine AOI del 3-5%, trainato dall’offensiva nel Segmento C e dai veicoli economici di Pomigliano. ​Sud America: target di ricavi a +10% e margine all’8-10% consolidando la leadership in Brasile e Argentina. ​Medio Oriente e Africa: +40% di ricavi e margini al 10-12% grazie alla forte localizzazione della produzione in loco. ​I dati definitivi rilasciati a chiusura della sessione finanziaria mostrano che Stellantis punta a blindare la propria stabilità finanziaria anche nelle fasi più dure della transizione, scommettendo sull’efficienza dei costi per difendere la redditività e continuare a remunerare gli investitori. La sfida lanciata da Filosa è ufficialmente partita.