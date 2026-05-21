Domani a Frosinone la 52esima tappa del Giro d’Italia per la Pace

Iran, Ucraina, Libano, Sudan, e poi la tragedia infinita di Gaza, e i molti altri conflitti a bassa intensità sparsi per il globo, dimenticati ma non certo disinnescati, costituiscono in questo brandello di presente i frammenti della di cui parlava Papa Francesco. L’angoscia che pervade le donne e gli uomini di buona volontà non può restare sopita né silente di fronte ai lutti, le ingiustizie e le distruzioni perpetrate dai signori della guerra.

Mai come in questo frangente storico, gravido di conseguenti nefaste per l’intera umanità, è importante la mobilitazione dei territori per gridare ai potenti della Terra la brama di pace delle persone comuni, che si schierano a fianco dell’umanità ferita e del pianeta sfigurato dalle armi. Lo sguardo sul mondo si accompagna a ciò che accade in Ciociaria, che vuole essere fino in fondo Terra di Pace e si oppone ai tentativi in atto di riconversione a fini bellici di parte del suo tessuto industriale. Per questo, un folto gruppo di associazioni e realtà locali hanno aderito all’iniziativa del e dell’ , che hanno raccolto l’invito della ad organizzare a Frosinone la 52ma tappa del ‘ . Il Giro sta attraversando il paese per far rinascere in tutti il sogno universale della fraternità e dell’amicizia sociale e costruire l’alternativa alla guerra. L’idea del Giro nasce per celebrare l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, gli 80 anni della Repubblica Italiana, i 40 anni dalla nascita del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e per incamminarci verso il 2030 per l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e del Patto per il Futuro delle Nazioni Unite. L’evento si svolgerà domani 22 maggio a Frosinone in due momenti distinti: – La mattina dalle 9:00 alle 11:00 i ragazzi dell’IIS A. Volta e del Liceo Scientifico Severi di Frosinone accoglieranno al Parco Matusa la , la luce di San Francesco. Nel corso degli anni, la lampada è stata consegnata dai francescani del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi a personalità religiose, politiche, culturali e della società civile che si sono impegnate per la pace. Gli studenti, accompagnati dai propri docenti, eseguiranno nel corso della mattinata delle performance artistiche ed esprimeranno le loro riflessioni sul tema della pace. Seguirà una breve marcia della pace nel perimetro del Parco dietro lo striscione “Se vuoi la pace, prepara la pace”. – Nel pomeriggio, dalle 18:00 alle 20:00, in Piazza Turriziani si terrà un incontro pubblico con i cittadini e con le associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa: Rete Trisulti Bene Comune, ANPI Frosinone, Diaspora Africana Ciociaria, Comitato Direzione Pace, Assemblea No War Valle del Sacco – Disarmiamoli, ANPI Colleferro, Libera Lazio e presidio “Angelo Vassallo” di Colleferro, Comitato a difesa della Costituzione di Anagni, Arcigay Frosinone, Comunità di Sant’Egidio Frosinone, Comitato Laboratorio Scalo, Oltre l’Occidente, ResiliArt Italy: Bellezza from Unesco, Pace&Ambiente – comunità per il clima Laudato Sì (Monti Lepini, Monti Ernici, Monti Ausoni, Monti Aurunci), Pace Bene Comune APS, Res Ciociaria, ResMed. Al microfono si alterneranno i rappresentanti della società civile, le canzoni del cantautore Federico Palladini e le poesie recitate da Amedeo Di Sora. Il gruppo giovanile dell’Azione Cattolica avrà un proprio momento che sarà riempito con riflessioni e parole di pace. Interverrà inoltre Alfio Nicotra, coordinatore nazionale della Rete Italiana Pace e Disarmo. Così il Circolo Legambiente “Il Cigno” di Frosinone APS