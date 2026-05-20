Stellantis – Righini: “Due milioni in più per sviluppo e occupazione nell’area Stellantis di Piedimonte San Germano”

​Fondi straordinari stanziati per l’annualità 2026. L’assessore Righini: «Scelta strategica nata dalla concertazione con l’opposizione per sostenere il Frusinate».

Un segnale concreto per il rilancio industriale del Frusinate e per il supporto ai lavoratori travolti dalla crisi dell’automotive. La Regione Lazio ha approvato un emendamento alla proposta di legge n. 259 (relativa ai debiti fuori bilancio) che sblocca un incremento di 2 milioni di euro per l’annualità 2026. ​Le risorse saranno destinate alla legge regionale n. 46 del 2002, con il preciso obiettivo di rafforzare le politiche di sviluppo e salvaguardia occupazionale nelle aree colpite dalla crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano e del suo indotto. ​A dare l’annuncio è l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, che ha sottolineato la natura sinergica del provvedimento: «Si tratta di una scelta concreta e strategica, condivisa anche con la vicepresidente Roberta Angelilli, che nasce grazie al lavoro di concertazione portato avanti con l’opposizione, con la volontà condivisa di sostenere un territorio che sta affrontando una fase complessa sotto il profilo produttivo e occupazionale». ​Il lavoro d’aula ha quindi visto convergere forze di maggioranza e minoranza per dare una risposta rapida a un quadrante industriale in forte sofferenza, segnato dai continui ammortizzatori sociali e dalle incertezze sul futuro della produzione automobilistica. ​Gli obiettivi del provvedimento ​La somma stanziata per il 2026 punta a fare da volano per la ripresa attraverso una serie di pilastri fondamentali: ​Incentivi agli investimenti: Attrarre nuovi capitali nel Frusinate per diversificare il tessuto produttivo. ​Tutela del lavoro: Salvaguardare i livelli occupazionali attuali e supportare i lavoratori dell’indotto Stellantis. ​Nuove opportunità: Creare percorsi di riconversione industriale e riqualificazione professionale. ​Alta l’attenzione della Giunta Rocca ​L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che la Pisana intende portare avanti nei prossimi mesi. L’obiettivo della giunta guidata da Francesco Rocca è quello di non lasciare solo il comparto manifatturiero del Lazio meridionale. ​«È intenzione dell’amministrazione Rocca continuare a mantenere alta l’attenzione sul quadrante industriale del frusinate e sulle ricadute della crisi del comparto automotive», ha concluso l’assessore Righini, confermando l’impegno a mettere in campo ulteriori risorse aggiuntive e misure utili a sostenere imprese, famiglie e comunità locali coinvolte nella transizione energetica e industriale.